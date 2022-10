Yann LeCun, a los estudiantes de Ingeniería Informática: "Estamos en la cúspide una nueva revolución de la que debéis formar parte"

El director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Oviedo, Fernando Álvarez, fue planteando sus preguntas a los dos premiados en Investigación Cientifica y Técnica Yann LeCun y Demis Hassabis, que fueron recibidos a la entrada del centro por el rector Ignacio Villaverde.

LeCun comentó que por la situación macroeconómica o es un buen año para las contrataciones, siguen incorporando gente pero a un ritmo no tan acelerado. LeCun dijo que pronto mejorará.

Los profesionales trabajan en distintos campos del deep learning y la IA. Las destrezas necesarias no son las convencionales. En USA el plan de estudio de la ingeniería informática no tiene matemáticas. Para los que aún están estudiando Grado recomendó que estudien matemática o ingeniería electrónica. “La ingeniería informática es muy útil pero solo es una de las destrezas”, advirtió.

Lo mismo aconsejo Hassabis, estudiar otras disciplinas como economía o física, para avanzar más rápidamente en la aplicación de los conocimientos. “La neuro ciencia es principal, básica y fundamental de la IA”, además.

“Estamos en la cúspide una nueva revolución de la que debéis formar parte”, dijo LeCun a los estudiantes.

LeCun se manifestó “un poquito escéptico acerca de la computación cuántica”, su aplicación es algo lejano todavía. No va a haber consecuencias en el corto y medio plazo, lo que no quiere decir que no sea interesante trabajar en ello.

Hassabis opina que la IA va a ir por delante de la computación cuántica y va a ayudar a avanzar en ella.

LeCun, sobre los peligros de la desinformación, indicó que no era una cuestión para los técnicos sino para los expertos en comunicación. “La tecnología que tenemos es buena para detectar discursos de odio o pedofilia, en Europa”, dijo. “Podemos usarlo para moderar el contenido pero lo que para uno es desinformación para otro es la verdad”, explicó.