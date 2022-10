Masomah Ali Zaha, ciclista: “El equipo olímpico de refugiados representa a todo el mundo, no me interesa defender solo a un país”

El camino de Masomah Ali Zaha hasta llegar al Teatro Campoamor recuerda a una de las etapas reinas del Tour de Francia. Todo en su vida ha sido cuesta arriba. Siendo muy joven tuvo que escapar de su país de origen, Afganistán, dirección Irán por culpa de los talibanes. Volvió, pero rápidamente tuvo que hacer las maletas al no poder realizar su pasión. Ali Maza es ciclista profesional, pero en su tierra no está viendo visto que las mujeres hagan deporte. Un día, mientras andaba en bici, la atropellaron, y lejos de pararse a socorrerla, el autor se burló de ella. Estos hechos llegaron a oídos de la embajada francesa, que le ofreció competir en Francia, lugar en el que actualmente reside. Tímida, con una voz suave pero decidida, atiende a LA NUEVA ESPAÑA horas antes de recibir el Premio “Princesa de Asturias” de los Deportes como representante del Equipo Olímpico de Refugiados.

-¿Qué supone a nivel personal este galardón?

-Para mi este premio es más que un premio. Vemos que se ha pensando en los refugiados y eso tiene mucho valor. Para u refugiado abandonar su país no es fácil. Lo hacen por una guerra, no por elección propia, y tienes que rehacer tu vida de nuevo. La Fundación ha entendido lo difícil que es ser refugiado, porque lo perdemos todo: dejas tu país, tu familia, los amigos… Con este galardón se reconoce nuestra historia y se da voz para que el equipo de refugiados pueda lanzar ese mensaje de paz.

-Usted ha tenido que abandonar su país, Afganistán, dos veces.

-Se está viendo las dificultades que viven el pueblo Afganistán. Nosotros queremos enviar un mensaje de paz y esperanza para todos los refugiados del mundo, sobre todo para los niños que viven en campos de refugiados. Y también trabajamos para defender los derechos de las mujeres. Yo soy ciclista, y a pesar de que en mi país estaba prohibido empecé a montar en bici. Pese al peligro, seguí haciendo, y bajo mi punto de vista estoy defendiendo los derechos de las mujeres. Con los talibanes las mujeres han perdido todos sus derechos: las niñas no pueden ir al colegio, las mujeres tienen prohibido hacer deporte… confió en que el Comité Olímpico Internacional trabaje en ello. Este premio no es solo para los atletas de la Fundación, es para los refugiados del mundo entero.

-¿Cree que la exposición mediática que está viviendo puede servir para que se conviertan en un ejemplo para el resto de refugiados?

-Gracias al premio “Princesa” se va a hablar mucho de los refugiados, y eso nos va a ayudar a trasmitir nuestro mensaje al mundo entero. Este evento llama mucho la atención de los medios, que se fijan en nuestra situación, en como viven las mujeres en Afganistán… Uno solo es difícil que haga llegar su voz, pero a través de los medios de comunicación nuestro mensaje mucho más lejos. El altavoz de los “Princesa” nos permite llegar a todo el mundo.

-Si la situación mejorase en su país, ¿le gustaría competir bajo su bandera en el futuro?

-Para mí, estando en el equipo olímpico, represento a todo el mundo, mientras que si defiendo a mi país solo represento a un único territorio. Afganistán es solo un país, pero el equipo olímpico alberga todas las nacionalidades, razas y etnias, tiene un valor mayor. Mi objetivo no es representar a mi país. Soy una mujer afgana pero ahora representó a todos los refugiados, lo que tiene un valor enorme.

-Hoy compartirá escenario con Thomas Bach, presidente del COI. ¿Ha podido hablar con él?

-Ya he estado con él en varias ocasiones, sobre todo en los Jugos de Tokio, donde estuvo muy pendiente de nuestros resultados. Lo he visto también en Suiza y en París, aprovechando el Tour de Francia. Somos viejos conocidos.

-¿Conocía los “Princesa” de antes o es algo nuevo?

-La verdad es que no (sonríe). Era la primera vez que oía hablar del premio y me ha alegrado muchísimo poder conocer su historia. Es una suerte estar aquí y me congratulo mucho de que gracias a los medios puedo mandar mi mensaje.