Linares, Pagés y el público asturiano regalan una noche flamenca memorable a los Reyes

Noche flamenca para los Reyes. La XXX edición del concierto de los premios «Princesa de Asturias», que sirve de antesala a la ceremonia de entrega de los galardones, hoy en el teatro Campoamor, tuvo ayer embrujo y ovación. Para María Pagés y Carmen Linares, protagonistas de la velada con un recital de arte sincero, profundo y esencial, y para la Familia Real, que volvió a recibir el cariño del público en el ya tradicional besamanos interminable en que se convierte su salida del Auditorio.

Así que los «¡olé!» y los «¡arsa!» acabaron mezclados con los «¡Viva el Rey!», «¡Letizia, Letizia, Letizia!» y la admiración generalizada hacia la Princesa Leonor y la Infanta Sofía –«¡qué grandes están!»– con los que se cerró la noche una vez finalizado el concierto. Un embrujo doble. El del arte de las dos «Princesas» de las Artes y el del cariño que Oviedo regaló, un año más, a la Familia Real.

El reconocimiento, en la edición de este año, al arte flamenco en las personas de Pagés y Linares, dos grandes damas de la cultura española, había propiciado un programa insólito, y después de veintinueve ediciones en las que la música clásica, en diferentes formatos, había protagonizado los jueves del concierto de los Premios, la sesión de ayer rompía la tradición con un cuadro flamenco. Cante y baile.

Linares y Pagés, con dirección artística del compañero de la bailarina, El Arbi El Harti, no hicieron ninguna alarde extraño, ninguna puesta en escena espectacular, nada parecido a una orquesta sinfónica. Al revés, el espectáculo «Carmen y María, dos caminos y una mirada» buscó la síntesis de este arte en su parte más esencial, pura, sencilla, desnuda y sobrecogedora. No hicieron falta más que dos guitarras (Salvador Guitérrez y Rubén Levaniegos), un piano (Pablo Suárez), las palmas de Ana María González y Rosario Amador y el refuerzo de Ana Ramón y Cristina Pedrosa al cante, sobre un escenario desnudo, apenas unos libros amontonados, para que Carmen Linares, María Pagés y toda la herencia de los poetas andaluces, con permiso de Miguel Hernández y el propio El Arbi El Harti, hicieran temblar al Auditorio.

Las dos Premio «Princesa» de las Artes se fueron dando la vez en el escenario, alternando los cuadros en los que era la voz de Carmen Linares la que mandaba con los centrados en los movimientos de María Pagés. Las dos ocupando y proyectando el espacio de una manera sobrecogedora. La elección de los autores, reinterpretados en la música flamenca para convertirse en malagueñas, bulerías, o seguiriyas, ayudó también a que el público pudiera reconocer algunos versos que, como Pagés y Linares, son parte del gran patrimonio cultural del país.

Esas palabras familiares se reconocieron en «El niño yuntero», de Miguel Hernández, bajo el título de «Empieza a sentir, y siente», ya en la escena tercera del concierto, donde la bailaora arropó con un mantón a la cantaora y las dos mujeres se quedaron mirándose a la cara, muy cerca, enlazadas por una emoción y una energía antiguas y verdaderas.

Sola en el escenario, abrigada por su cuadro flamenco, Linares siguió con Lorca, versos del «Canto nocturno de los marineros andaluces» o de «La Zapatera prodigiosa», estrofas sencillas en las que la Generación del 27 buscó la inspiración del folclore popular y que la cantaora volvía a traer al quejío, a la tierra de donde salieron.

María Pagés regresó al escenario en solitario, con bata de cola, granate, sangre y un mínimo acompañamiento de la banda para que se hiciera con el escenario con una presencia hipnótica. En las butacas todo era admiración: «¡qué bárbaro!»

De nuevo Carmen Linares regresó a Lorca, dejando que el piano también tuviera su presencia escénica y volviéndose a juntar después con la bailaora, ya todos los músicos en corro, avanzados hacia el proscenio. Ese cuadro, la escena séptima, con versos de El Arbi, por tangos, sacó a una María Pagés con los brazos desnudos multiplicando el aire con sus tientos, agitándose como nota que busca una cuerda de la guitarra, en un abrazo asombroso entre música y danza.

La traca final –aunque en realidad todo el concierto fue de una gran intensidad y se mantuvo en un punto muy dulce, sin necesidad de explosiones– fue «Tu corazón, tu casa», recreación del famoso poema que sorprendió a Rafael Alberti una noche en París, en las primeras semanas de su exilio, y que en la voz de Carmen Linares, ayer, parecía evocar la pena del poeta y su susurro en medio de la noche.

En esas bulerías por soleá, cantaora y bailaora se intercambiaron un libro y fueron muy juntas, casi una, por las metáforas de contrarios del poema, hecho melodía y ritmo.

Hicieron mutis cobijadas las dos por el mantón mientras un grito –«¡grande!»– ponía en marcha una larguísima ovación. El público se puso en pie y prolongó un aplauso cariñoso y entregado. Con las luces del Auditorio todavía encendidas, aún hubo tiempo para que sonara un «Asturias, patria querida». El himno regional que cerró el concierto de los Premios lo interpretó el gaitero Iñaki Sánchez Santianes acompañado por Serguey Bezrodny (pianista), Francisco López, Cristina Rodríguez y Conchi Bernardí (a la gaita) y con un arreglo de Yonatan Sánchez para gaita y piano que parecía abrir un toque flamencólico al cantar y hermanar el tiempo y el lugar de las músicas populares de ese norte y ese sur que confundía la paloma de Alberti.

Espera por los Reyes

Con las medidas de seguridad propias de un acto presidido por la Familia Real, el público fue desalojado de la sala pero no abandonó el recinto. Durante los primeros minutos no pudo hacerlo y después la mayoría no quiso. Aunque las puertas ya se habían abierto y había salidas para ganar la calle, centenares de personas esperaron más de quince minutos en las escaleras y detrás de las cintas de seguridad a que la Familia Real al completo protagonizara el ya tradicional pasillo-besamanos.

El retraso en verlos aparecer, poder saludarlos, decirles algo e incluso hacerse una foto tardó por el encuentro pausado que los Reyes, Leonor y Sofía tuvieron con las artistas en el camerino. Unos diez minutos debieron de estar con Carmen Linares y María Pagés, con las que reaparecieron en la sala principal del Auditorio, ya vacía, para subirse al escenario y posar con músicos y autoridades.

Durante esas fotos de familia, con solo los reporteros gráficos como testigos, Letizia aprovechó para tener una breve conversación con el presidente de la Fundación Princesa, Luis Fernández-Vega.

Después, ya en el pasillo de salida, donde el público había esperado pacientemente, los aplausos fueron y vinieron mientras se escuchó algún «¡Viva el Rey!». Uno a uno, repartiendo también saludos y miradas cómplices a los que estaban en las escaleras superiores, los Reyes fueron saliendo del Auditorio, ofreciendo cada uno de ellos una media de más de trescientos apretones de mano.

El besamanos dejó escenas muy cariñosas entre la Familia Real y el público, como la protagonizada por Conchita Suárez, veraneante habitual de Ribadesella y amiga de la periodista Menchu Álvarez del Valle, fallecida el año pasado. Así se lo dijo a la Princesa Leonor y a su hermana la Infanta Sofía, acompañadas de la Reina. «Era muy amiga de vuestra abuela». Sofía, divertida y cariñosa, también le hizo una confidencia: «El lunes es su cumpleaños», dijo señalando a Leonor, que efectivamente el 31 de octubre llegará a los 17 años. Conchita Suárez posó con ellas y el propio presidente del Principado, Adrián Barbón, dentro de la comitiva de autoridades que acompañaba a los Reyes, cogió su móvil para hacerle una foto de recuerdo. «Estoy muy contenta, siempre vengo al concierto de los Premios y nunca los tuve tan cerca». En el exterior, acabado el pasillo, todavía más aplausos, más saludos, y un grupo de incondicionales coreando el nombre de la Reina fueron los últimos bises de una noche de embrujo.