Felgner, "Princesa" en 2021: "Todos vamos a vacunarnos frente al covid todos los años"

Philip Felgner (Frankenmuth, Michigan, EE UU, 1950) fue uno los siete ganadores en 2021 del premio "Princesa de Asturias" de Investigación Científica y Técnica por el desarrollo de las vacunas anticovid. Graduado en Bioquímica en la Universidad Estatal de Michigan, recibió su título de máster y completó su doctorado en la misma universidad. Sus hallazgos han contribuido al desarrollo de las vacunas de ARN mensajero (ARNm) frente al covid-19. Este año, ha repetido visita a Asturias, pero liberado de la mascarilla.

–¿Le veremos aquí todos los años?

–Asturias me encanta. Siempre me ha encantado España. Después de esto, me voy a Granada a comprar una guitarra. Toco la guitarra y hay un lutier muy famoso, Manuel Díaz, que me ha construido la guitarra más maravillosa del mundo, y voy buscarla.

–¿Qué es lo que más le gusta de los premios "Princesa de Asturias"?

–El impacto motivador sobre los jóvenes. Esta mañana he ido al colegio público Clarín, de Gijón [muestra con orgullo el pin del colegio que lleva en la solapa], y los alumnos han estado chocando la mano conmigo. Sí, estos premios son una fuente de motivación para los jóvenes.

–En Asturias se está aplicando actualmente la segunda dosis de refuerzo frente al covid-19. ¿Recomienda recibirla?

–Por supuesto, recomiendo esa vacuna por la cantidad de variantes del virus que están surgiendo. La vacuna original confiere protección, pero no ataca específicamente a las cepas que están circulando en este momento.

–Según algunos expertos, estas nuevas vacunas tienen menos frescura que las primeras, lo que se traducirá en una eficacia algo menor.

–No. La eficacia es idéntica a la de las originales.

–¿Hasta cuándo vamos a tener con nosotros al virus SAR-CoV-2 y al covid-19?

–Creo que, como la gripe, todos los años va a ser algo recurrente. Hemos tenido el resfriado común causado por coronavirus durante muchísimos años, así que considero que en este caso va a ser lo mismo. Este virus va a ser uno más. Al principio, la población mundial no tenía ninguna inmunidad. Y ahora sí que existe inmunidad de grupo. Es decir, la crisis mundial se ha reducido. Pero vamos a seguir teniendo infecciones causadas por SARS-CoV-2 para siempre.

–¿Eso significa que tendremos que vacunarnos frente al covid-19 todos los otoños?

–Así es. Todos vamos a vacunarnos frente al virus del covid todos los años. Exactamente igual que con la gripe.

–En estos últimos meses, el nivel de alarma por covid ha descendido mucho. Sin embargo, la mortalidad del virus sigue siendo muy alta. En algunos territorios, incluso hay más muertos que el año pasado. ¿Cuál es el nivel tolerable de muertos por covid?–

-Es una muy buena pregunta. La mortalidad bajará. En Estados Unidos mueren cada año 50.000 personas por gripe. Es un nivel de mortalidad al que parece que estamos acostumbrados. Eso significa que el sistema hospitalario estadounidense puede gestionar esa cantidad de casos. Al final, la cuestión se reduce al nivel de enfermedad que es sostenible por parte de los hospitales. La crisis del covid se provocó porque los hospitales no podían soportar esa presión.

–A la vacuna se le atribuye una buena protección, pero una duración corta de los efectos. ¿Será más duradera la protección de las vacunas del futuro?

–Nosotros interpretamos esos datos de otra manera. Si nos fijamos en la población global, la duración de la vacuna es bastante amplia. Pero sí que es cierto que para un grupo de población es menor. ¿El problema? Que no tenemos una prueba para valorar quién tiene una respuesta inmunitaria estable y quién la tiene baja o menos duradera. Debido a esta carencia, los sistemas sanitarios aconsejan con carácter general las dosis de refuerzo por ese segmento de la población en el que el efecto es menos duradero. Pero no puede saberse quiénes son porque no hay pruebas para ello.

–¿Es posible que en el futuro haya vacunas reforzadas para las personas más vulnerables o en las que los efectos pueden durar menos?

–Sí, habrá vacunas reforzadas para aquellos que tengan una inmunidad menor o menos duradera, pero también se puede generar el problema de que aquellos que tengan una inmunidad más larga en el tiempo acaben recibiendo una vacuna más reforzada.

–Han pasado casi tres años desde el inicio de la pandemia. ¿Conocemos más detalles de su origen, de qué sucedió en China?

–No tenemos una respuesta clara ni definitiva.