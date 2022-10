La inflación y la "incertidumbre" sobre el futuro inquietan a los empresarios

Inflación desbocada. Una nueva subida de tipos de interés. La guerra de Ucrania prosigue. No dejan de llegar vaticinios de una recesión para el año próximo. Las clases medias se muestran cada vez más fatigadas. A pesar de que la de ayer fue una jornada de celebración, los empresarios congregados en Oviedo para asistir a los Premios compartían el diagnóstico sobre la situación económica: hay muchas incógnitas, los altísimos precios desmontan cualquier plan a largo plazo y pocos se atreven a esbozar el panorama que se viene.

Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell, calificó la situación del sector financiero como "ambivalente" tras la subida de tipos del BCE: "Por un lado, la subida normaliza las difíciles circunstancias que ha vivido el sector en los últimos doce años, y a partir de ahora los tipos van a ser positivos en mayor o menor medida. Por otro lado, tenemos la inquietud propia de todo el mundo, porque la inquietud de las empresas y los ciudadanos es al fin y al cabo también inquietud bancaria". Para Pablo Junceda, director adjunto de la entidad, "hablar de lo que puede suceder el año que viene es muy complicado porque el escenario económico internacional es de mucha incertidumbre y a la banca no le gustan demasiado las incertidumbres. De todas formas, la banca española está más fuerte y con más capacidad de resistencia que nunca, lo cual es una gran noticia para toda la economía". Asimismo, el directivo ovetense recordó que "en la generación de nuestros padres, los empresarios llegaron a pagar intereses del 18%. Está claro que es mejor trabajar con tipos más bajos, pero la situación de estos últimos años, con tipos de interés submarinos, no era normal".

Otro gran conocedor de la banca presente en el Reconquista era Isidro Fainé, presidente de la Fundación La Caixa. "Son años difíciles, pero confío en el coraje de los empresarios. Ya dijo Aristóteles que la virtud más importante es el coraje. Y son tiempos para tener coraje. Va a venir una crisis social y habrá que ayudar a la gente más necesitada. La desigualdad es cada vez mayor, y esa desigualdad creará problemas. Por eso todos los empresarios tenemos que tener ese sentido social", aseguró.

Uno de los sectores que más está sufriendo la escalada de precios es el alimentario, al que se ha dedicado toda su vida el asturmexicano Antonio Suárez, fundador de la pesquera Grupomar: "Estamos viviendo una inflación peligrosísima porque, claro, los salarios tienen que ajustarse, y eso también puede ser la pescadilla que se muerde la cola". Recientemente Suárez y otros empresarios líderes de productos alimentarios de México se reunieron con el presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, para intentar aliviar el coste de la cesta de la compra: "Acordamos no subir los precios a los clientes y elaborar una canasta con los alimentos básicos, de modo que, si un producto concreto sube un poco, se moderan los demás para conseguir un equilibrio".

Otro empresario agroalimentario, Francisco Rodríguez, presidente de Reny Picot, se refirió a las ayudas a los productores de leche: "Espero que ese cambio mejore las rentas de los ganaderos, que ya lo necesitaban. Soy el primero en reconocer que los precios de la leche han estado mucho tiempo ‘congelados’ y que la distribución ha considerado no repercutir los precios al consumidor, olvidando tal vez que quien produce merece también una subida de rentas, y eso hará que el campo asturiano mejore sin duda".

María Calvo, presidenta de FADE, criticó la burocracia administrativa: "Hay que reformar la administración para agilizar los trámites. No podemos perder inversiones por falta de agilidad. Quien quiera invertir tiene que tener facilidades y ahora, con la llegada de los fondos europeos, la administración tiene que ser muy ágil porque, si no, perderemos esa oportunidad. Ahora que se inicia el debate presupuestario hay que recordar la importancia de la eficacia del gasto público".

Jacobo Cosmen, presidente de Alsa, admitió que "hay tanta incertidumbre" que la compañía debe observar muy de cerca la evolución del panorama económico: "Tenemos que ver cómo van los trimestres, los meses, las semanas...". No obstante, apuntó que en su caso "el verano ha funcionado bien" y que "no podemos contagiarnos de nada que no sea optimismo". "Estamos en un momento de inflación excesivamente alta, y por lo tanto no podemos creer que podemos crecer tanto como antes", afirmó Cosmen, que confía en "llegar al segundo semestre de 2023 recuperando crecimiento".

El presidente de TSK, Sabino García Vallina, señaló que su compañía "cada día afronta un problema distinto", pero confió en que "todo vaya mejorando" y aseguró que la situación "es mejor que hace un par de años" y que "están saliendo proyectos". "Uno de los problemas de nuestro sector lo tenemos en los transportes marítimos, ya que los precios de los contenedores han subido enormemente", indicó.

Blas Herrero, dueño de la cadena Kiss FM, constató que "la situación económica no está nada bien". "Parece que ya en el primer trimestre de 2023 comienza la recesión. Nadie es adivino, pero parece que con esta inflación y con los tipos de interés al alza los únicos que están ganando son las grandes empresas. Y está muy bien que ganen, pero la clase media va a sufrir mucho", lamentó.