Letizia explica lo sucedido con su hija: "Todos hemos tenido una gastroenteritis alguna vez"

Cogió el micro, sonrío y se dirigió al público. Actuó como una madre más sin que nadie se percatara casi de que la que hablaba era la Reina de España y de la que estaba hablando era de la heredera al trono. La Reina Letizia explicó con sus propias palabras esta mañana la sonada ausencia de su hija, la Princesa Leonor, que tuvo que abandonar Cadavedo antes de que sus padres y ella concluyeran el recorrido que estaban haciendo por la zona con motivo de la entrega del premio al Pueblo Ejemplar con el que se cierra la edición de este año de los premios “Princesa de Asturias”.

El día ya había empezado mal para la Familia Real. La Infanta Sofía decidió ya desde un primer momento no acudir a la cita con los vecinos de Cadavedo. “Sofía pasó mala noche y ahora Leonor, que también se encontraba regular al levantarse, ha tenido que irse. Ha hecho un esfuerzo pero no ha podido ser. Es una gastroenteritis de esas que se pasan en 24 o 48 horas. Algo les sentó mal, no lo sé. La cosa es que yo creo que tendremos que repetir y volver a Cadavedo. Todos hemos tenido alguna gastroenteritis alguna vez, no pasa nada”, relató la Reina poco antes de comenzar el discurso de su hija.

Tras estas palabras la Reina participó en los actos y después se fue con su hija hacia el aeropuerto en donde cogió un vuelo rumbo a Madrid. Sin embargo antes tuvieron que desviarse a Cudillero para hacer una parada.