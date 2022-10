Rafael Puyol, demógrafo: "La solución al problema demográfico requiere un pacto de Estado"

Rafael Puyol (Gijón, 1945), preside el Consejo de Administración de la UNIR, la Universidad Internacional de La Rioja, y el consejo de Dirección de la IE Universidad de Segovia. Ha sido rector de la Complutense durante dos mandatos y es uno de los geógrafos españoles más reputados: su especialidad es la demografía.

–¿Algo que decir sobre el último episodio con el Consejo del Poder Judicial?

–Es una pena que los políticos no sean capaces de llegar a consensos con los que la ciudadanía estaría muy contenta, una pena.

–¿La economía impulsa un cambio de ciclo político?

–Cuando la economía va bien la sociedad va bien, cuando va mal siempre se buscan culpables y normalmente acaban siendo los que están en el poder. Los tiempos de crisis económica son convulsos desde todos los puntos de vista, también desde el político. La ciudadanía, en cuanto ve que se resiente su bolsillo, empieza a buscar alternativas políticas.

–Internacionalmente, Rusia dirige el cambio de ciclo.

–En unos tiempos tan convulso, cuando acabamos de salir de una pandemia, que un señor invada un país y cree un conflicto a toda la humanidad me parece inconcebible. Hay que buscar una solución, no se puede vivir así permanente. Como se suele decir, todos somos un poco Ucrania.

–¿Mira el futuro con miedo?

–Yo soy muy optimista. Fíjese que siendo demógrafo y conociendo el panorama, soy optimista hasta con la situación demográfica asturiana.

–¿Cómo ponerle remedio?

–Lo venimos diciendo hace 15 o 20 años. Yo creo que lo he hablado con todos los presidentes, con todos, desde Sergio Marqués, y siempre digo lo mismo: hay que poner en marcha una política integral, que aborde cuestiones de natalidad, de migración, de envejecimiento y despoblamiento; no basta definirla sobre el papel. Saber lo que hay que hacer no es tan difícil, lo más difícil es que se dediquen las partidas presupuestarias para implementar esas medidas. –Una estrategia muy a largo plazo para interesar a los políticos.–Eso forma parte del problema. El cortoplacismo de los políticos no es bueno para solucionar el problema demográfico. Este es un asunto que requiere consensos y un pacto de Estado.

–Cuarenta años del primer Gobierno socialista de la democracia.

–A mi me gustaban mas los primeros que los actuales, me gustaban más los Felipe González, los Alfonso Guerra y todo aquel equipo tan magnifico de gestores que tuvo tanto la UCD como el Partido Socialista. El valor de aquellas personas que dieron pasos tan definitivos para que este país entrase en la democracia todavía no se ha reconocido lo suficiente.