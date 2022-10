Teodoro González tiene 90 años y es de Cadavedo. No hace muchas caminatas ni pasa mucho tiempo de pie. Ayer, hizo una excepción. "Quería ver al Rey y enseñarle esto", dijo. "Esto" es una cartilla de recuerdo que le entregaron cuando él era sargento de la Guardia Civil en Arévalo y el Rey, que contaba entonces 14 años, llegó a Zamora para hacer un campamento. "Estuvimos trabajando en la seguridad y por ser comandante de puesto y por agradecimiento me dieron esto", explicó. Teodoro no dudó en ofrecer a Felipe VI el que es para él muy grato recuerdo, pero el Rey lo rechazó sin dejar de mostrar agradecimiento: "Mejor quédeselo usted", le respondió. "Fue algo muy emocionante", contó la mujer del sargento jubilado, Amaya Villamaña.