Alejandro Portes, premio "Princesa de Ciencias Sociales" en 2019: "La política inmigratoria de España es una de las más inteligentes de Europa"

El sociólogo y demógrafo estadounidense de origen cubano Alejandro Portes, ganador del premio "Princesa de Ciencias Sociales" en 2019, debutó ayer como miembro del jurado. Destacó a LA NUEVA ESPAÑA lo mucho que ha cambiado el mundo desde entonces: "Lo recibí previo a la epidemia. En 2019 Putin no se había lanzado a reconstruir su imperio. Ahora estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial"

Subraya los cambios también en el mercado comercial inmobiliario: "En muchas ciudades como Nueva York está implosionando porque la gente no va a las oficinas y todo Manhattan, o sea, una cuarta parte, está vacío y no se sabe cómo lo van a llenar. Eso hunde las finanzas. Estructuralmente es un problema tremendo y hay algunos billonarios americanos que dicen que lo que hay que hacer es tirar los edificios porque no se pueden ofrecer como viviendas, no tienen suficiente luz".

La amenaza del cambio climático "se ha acelerado. Se habla de migraciones con posibles flujos de refugiados climáticos en el futuro. Va a pasar. Las migraciones del sur global se han intensificado por varias razones, primero por el hecho de que la privación relativa es un factor. Ahora en el mundo todo el mundo tiene un portátil o un teléfono incluso en los lugares más pobres. Y eso tiene un impacto tremendo porque la gente puede enterarse de cuáles son los estándares de vida y las oportunidades y la forma en que se vive en el norte global y eso es lo que hace que los jóvenes de Senegal se lancen en pateras o cayucos a jugarse la vida. Simplemente para llegar al norte".

Y después está "la implosión de los estados. Cada vez más en el sur del mundo hay estados que no pueden prestar ningún servicio y ninguna garantía a sus poblaciones y eso es lo que lleva a unos éxodos masivos".

Destaca que "España hasta ahora ha tenido mucho éxito en su política inmigratoria y en su política de integración. Eso lo dije en 2019 en el teatro Campoamor, y continúa, ha sido una de las políticas más inteligentes en Europa y en el mundo en el sentido de que si no hubiera inmigración en España la población implosionaría porque no hay suficiente reproducción vegetativa, el nivel de fertilidad es demasiado bajo. El medio millón de inmigrantes que llega aquí a todos los años, y que más o menos han sido integrados, lleva a que la población sea de 47 millones y no de 37. España no ha tenido que sufrir la catástrofe demográfica de algunos países de Europa Oriental y del Japón, que están perdiendo medio millón de habitantes por año. Esa política hay que continuarla".

El problema de la criminalidad se debe, afirma, a "exageraciones de la derecha para aterrorizar a la población contra la gente que llega. La población española ha sido en general muy generosa. Incluso durante la crisis económica de 2008 se pensaba que iba a haber una reacción nativista en contra de los inmigrantes echando la culpa de la el desempleo y no pasó nada. Los índices de matrimonios mixtos son notables. Ahora hay en hospitales hijos de chinos que son médicos y directores, o hijos de árabes. El proceso de integración de segundas generaciones ha sido bastante exitoso".

¿Puede ser un primer ministro de origen chino? "Es posible, es absolutamente posible, o incluso de origen africano. Lo vemos en Inglaterra. Los hijos de inmigrantes chinos o marroquíes, en general, se acoplan a las profesiones y las industrias más que a la cuestión política. El consejero de integración de la comunidad catalana al que conocí es hijo de marroquí, parece marroquí, pero se comporta perfectamente en términos de su lenguaje como catalán. España se puede dar de golpecitos en la espalda de autocongratulación porque la cuestión de la inmigración aquí, en vez de ser problema, ha sido solución. No como en Estados Unidos".

El problema de EE UU

El problema de su país, apunta, "no es la inmigración, es el surgimiento del populismo nativista que tiene que ver con otras causas, pero que se ha volcado en una posición y enemistad tremenda hacia las poblaciones de color, tanto los negros nativos como los inmigrantes. Y eso ha llevado a serias crisis que no tienen que ver con los inmigrantes, sino con la dinámica política del país. Hay una población de casi 12 millones de inmigrantes indocumentados que no tiene acceso a ninguna posibilidad de legalización, de integrarse, a pesar de que han sido social y económicamente integrados en su comunidad y han estado trabajando, con sus hijos educados en escuelas norteamericana. Se les olvidó el idioma original, nada más que hablan inglés. Son americanos, pero no pueden ser americanos porque no le da la gana a la extrema derecha". El esfuerzo por rescatar el catalán, explica, "es como el esfuerzo por rescatar el idioma del País Vasco. Son esfuerzos políticos, pero no tienen sentido en términos de la dinámica mundial. Incluso el francés, que era supuestamente el segundo idioma del mundo, ya no lo hablan fuera del país ni los propios franceses".