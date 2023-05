Hélène Carrère, premio "Princesa": "Occidente no supo buscar buen acomodo a Rusia después de la guerra fría"

La historiadora francesa Hélène Carrère d'Encausse asegura estar "extremadamente honrada" de recibir el premio "Princesa de Asturias" de Ciencias Sociales 2023 y en su intención está viajar a Asturias para recoger el galardón. "Naturalmente", ha contestado a quienes le preguntan si, a sus 93 años, se desplazará para participar en la ceremonia de entrega de los Premios "Princesa de Asturias, el próximo mes de octubre.

En conversación telefónica con agencias españolas y corresponsales de medios en París tras haber sido premiada, esta experta en la historia de Rusia señala “el honor formidable" que siente por recibir un premio que viene de España, un país "al que tengo una gran admiración. Por España y por todo lo español porque, además, está muy cerca del mundo eslavo”, dice la galardonada, refiriéndose a las similitudes que observa entre la historia y la cultura de las sociedades rusa y española. Recalca, de hecho, su "admiración por la literatura y la historia de España, que califica de "muy prestigiosa".

Guerra absurda

Como gran conocedora de Rusia que es, es obligado preguntarle por la guerra, y Carrère -que en su día tuvo proximidad con Putin-, asegura que "es una guerra absurda en la que Rusia no debía haber entrado nunca. Está produciendo un resultado trágico", entre ellos "la ruptura de los lazos entre Europa y Rusia, que es un país europeo".

Eso sí, a la historiadora le gusta hacer reflexiones más amplias y considera que "no solo Rusia se ha equivocado". Dice que "Occidente tampoco supo buscar un buen acomodo para Rusia después de el final de la guerra fría. De la misma forma que no supimos leer el final de la primera guerra mundial, con el tratado de Versalles, ahora tampoco hemos sabido leer el final de la guerra fría, ni prevenir la atmósfera trágica", lo que ha propiciado lo que ahora se está viviendo.

Con el foco puesto en España, sostiene que "cuando ves lo que pasa en Cataluña, ves lo que yo estudié en Rusia. El nacionalismo catalán es cultural, lingüístico, etcétera. Lo vi en la historia de Rusia. Hay muchas similitudes", indica la historiadora, para quien "la caída del imperio soviético -lo auguró en 1978 en su libro "El impero estalla"- se veía a simple vista, bastaba con mirar el problema de los nacionalismos". Y por eso "es algo que también me interesa en España, cuando ves el regionalismo español", asegura la secretaria vitalicia de la Academia Francesa de la Lengua, autora de una treintena de libros, muchos de ellos sobre la historia de Rusia y de la URSS.

Similitudes entre España y Rusia

Para Carrère d'Encausse España y Rusia comparten "una historia marcada por la espiritualidad, como se refleja en sus expresiones artísticas", frente a otras culturas "más materialistas". La historiadora valora que ambos países "han sido puntos de encuentro entre la cultura europea cristiana y la musulmana" y que ambos han estado marcados por esa impronta. "En el caso de España basta con ir a Sevilla o Granada, que son testigos de ese encuentro tanto como lo es Constantinopla", afirma la estudiosa, que recuerda que Rusia tiene un 20 por ciento de población musulmana y que el presidente, Vladimir Putin, construyó en Moscú "una mezquita gigantesca". La académica asegura que la convivencia entre esas dos culturas "es un asunto del pasado que está resurgiendo" y pone como ejemplo la "reconstrucción del imperio musulmán que está emprendiendo Turquía".

La historiadora recogerá el premio "Princesa" dos años después de que lo hiciera su hijo, el escritor y cineasta Emmanuel Carrère, en la categoría de Letras. "Es una recompensa que no me esperaba pero que me honra mucho", señala la ganadora en la categoría de Ciencias Sociales 2023, a la que habían dicho que estaba entre las candidaturas finalistas para la valoración del jurado, y con muchas posibilidades. Pero no lo creyó. "No pensaba en absoluto que iba a ganar. Sé que es un premio muy importante y estoy realmente conmovida de recibirlo, no me lo esperaba”, afirmó.

El jurado la consideró "una de las personalidades más brillantes, originales y distinguidas de la historiografía francesa y del pensamiento europeo contemporáneo", cuya obra "constituye probablemente la aportación más sustantiva" al conocimiento de la Unión Soviética y Rusia, "uno de los temas esenciales para la comprensión del mundo contemporáneo"

"He pasado mi vida trabajando sobre Rusia, pero lo he hecho sobre asuntos muy variados", recapitula la historiadora, que reconoce que ahora el tema ruso "está de moda" pero que considera que no debe ocultar otros de los sujetos sobre los que ha realizado análisis.

Hija de un aristócrata georgiano que era filósofo y de una rusa con raíces austriacas, alemanas e italianas, Hélène Zourabichvili, su nombre de soltera, nació en 1921 en París, donde había emigrado su familia tras la revolución soviética. Formada en La Sorbona, es la primera mujer al frente de la Academia Francesa de la Lengua con el cargo de "secretario vitalicio", ya que siempre ha sido muy contraria al lenguaje inclusivo. Y lo explica porque, según dice, "la misión de las academias es defender ciertas esencias. Todas las culturas sufren el ataque de las pasiones en el tiempo presente y la labor de las academias es preservarlas de ellas".