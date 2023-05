El novelista japonés superventas, al que los más puristas tachan de demasiado americano, el del lenguaje sencillo, el del género de ciencia ficción, el realismo mágico, el surrealismo y más, y que ha hecho de la soledad, el amor, la pérdida y también la cultura popular sus grandes temas, está de enhorabuena. "La singularidad de su literatura", "su alcance universal y su capacidad para conciliar la tradición japonesa y el legado de la cultura occidental en una narrativa ambiciosa e innovadora", son algunos de los argumentos del jurado para fundamentar el galardón. La candidatura fue propuesta por María Sheila Cremaschi, directora para España del Hay Festival of Literature and Arts, entidad galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2020.

También apunta el jurado que Murakami "ha sabido expresar algunos de los grandes temas y conflictos de nuestro tiempo: la soledad, la incertidumbre existencial, la deshumanización en las grandes ciudades, el terrorismo, pero también el cuidado del cuerpo o la propia reflexión sobre el quehacer creativo. Su voz, expresada en diferentes géneros, ha llegado a generaciones muy distintas. Haruki Murakami es un gran corredor de fondo de la literatura contemporánea".

Murakami le da el relevo como galardonado en el universo de los "Princesa" al autor de teatro Juan Mayorga -precisamente en el jurado del premio este año- con un premio que antes que ellos se llevaron, entre otros, Emmanuel Carrère, Anne Carson, Siri Hustvedt, John Banville, Margaret Atwood, Antonio Muñoz Molina, Arthur Miller, Paul Auster, Doris Lessing y Juan Rulfo. Este año, la selección del premiado de las Letras tuvo en su recta final 37 candidaturas de 17 nacionalidades y el jurado que decidió ha estado integrado por Santiago Muñoz Machado (presidente), Sergio Vila-Sanjuán Robert, Xosé Ballesteros, Blanca Berasátegui, Anna Caballé, Gonzalo Celorio. Jesús García, José Luis García Delgado, Pablo Gil Cuevas, Francisco Goyanes, Lola Larumbe, Carmen Millán, Leonardo Padura, José María Pou, Fernando Rodríguez Lafuente, Ana Santos, Jaime Siles, Anne-Hélène Suárez y Juan Villoro, además del citado Mayorga.

Haruki Murakami nació en Kioto pero se crio en Kobe. Sus padres eran profesores de literatura japonesa en un liceo, y con ellos inició su aprendizaje literario. De muy joven se aficionó a las novelas policíacas norteamericanas y se despegó de la literatura japonesa. Eran los sesenta y en su universo empezó a coger mucho protagonismo la cultura occidental: la literatura, el pop, el jazz, el rock... La música, de hecho, está muy presente en sus obras. Estudió Literatura y Griego en la Universidad de Waseda (Sodai), donde conoció a su esposa Yoko.

Su primera novela, "Escucha la canción del viento", la escribió con treinta años; se trasladó a los Estados Unidos y de inmediato vendrían sus grandes éxitos literarios: "Tokio Blues" (1987), "Baila, baila, baila" (1988), "Crónica del pájaro que da cuerda al mundo" (1995), "Underground" (1997) -que escribió de vuelta a Japón, tras el terremoto de Kobe y tras el ataque terrorista con gas sarín en el metro de Tokio, que dejó trece muertos y seis mil heridos-. Seguirían éxitos como "Kafka en la orilla" (2002), "After Dark" (2004) y los tres volúmenes de "1Q84" (2009), hasta llegar a los cincuenta millones de ejemplares vendidos en todo el mundo. Sus lectores, que disfrutan de ese toque surreal y de fatalismo, de esos mundos donde Murakami mezcla lo real y lo onírico, son legión. Ha firmado novela, relatos, ensayos y cuentos ilustrados. Aún no traducida al español, este año 2023 ha publicado en Japón «La ciudad y sus muros inciertos».

Si Murakami está de enhorabuena, más aún lo están los miembros de todos los clubes de lectura de Asturias que, de nuevo este año, tendrán oportunidad de leer o releer sus novelas y quizá, si Murakami confirma su presencia en España para la recogida del galardón en el mes de octubre en el Teatro Campoamor de Oviedo, podrán tener encuentros directos con el autor.

Los premios "Princesa" de Asturias del 2023 , en su cuadragésima tercera edición, se están destacando este año por su popularidad. Ya se han concedido cinco de los galardones de los que se compone cada edición. Anteriormente, fueron otorgados el Premio de las Artes a la actriz estadounidense Meryl Streep, el de Comunicación y Humanidades al profesor, escritor y filósofo italiano Nuccio Ordine y el de Ciencias Sociales a la historiadora francesa Hélène Carrère d'Encausse y el de Deporte al atleta keniano Eliud Kipchoge.

En las próximas semanas se fallarán los correspondientes a (por orden) Cooperación Internacional, Investigación Científica y Técnica y Concordia. El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por Sus Majestades los Reyes de España, acompañados por Sus Altezas Reales la Princesa de Asturias y la Infanta doña Sofía.

Cada Premio Princesa de Asturias está dotado con una escultura de Joan Miró – símbolo representativo del galardón−, un diploma acreditativo, una insignia y la cantidad en metálico de cincuenta mil euros.

Biografía de Murakami

Escritor y traductor, Haruki Murakami nació en Kioto (Japón) el 12 de enero de 1949. Licenciado en Literatura por la Universidad Waseda y amante de la novela negra, durante los inicios de su carrera literaria regentó un club de jazz, siendo la música un elemento decisivo que recorre toda su obra, en la que confluyen el mundo cotidiano del Japón moderno y las referencias a la cultura pop.

Convertido en autor de culto y traducido a más de cuarenta idiomas, Murakami es, según los especialistas, un escritor inquietante, con una prosa en la que se aprecian influencias de autores como Dostoievski, Dickens, Capote o Vargas Llosa (Premio "Príncipe de Asturias" de las Letras 1986). El tono intimista, en ocasiones surrealista y con rasgos de inverosimilitud y humor, no evita, sino que se enfrenta a los más graves problemas sociales y a la lucha por la defensa de los valores humanos esenciales, insistiendo en el ansia de amor y en el sentimiento de soledad de sus personajes, que sobreviven entre lo real y lo onírico, entre la certeza y la incertidumbre constantes. Su primera novela, "Kaze no uta wo kike" (1979) (Escucha la canción del viento, 2015), galardonada con el Gunzou Literature Prize para escritores noveles, dio origen a la conocida como "Trilogía de la rata", que seguiría con "1973-nen no pinbōru" (1980) (Pinball 1973, 2015) y "Hitsuji wo meguru bōken" (1982) (La caza del carnero salvaje, 1992), y por la que Murakami fue galardonado con el Premio Noma para nuevos escritores.

Es también autor de "Sekai no owari to hādoboirudo wandārando" (1985) (El fin del mundo y un despiadado país de las maravillas, 2009), "Dansu dansu dansu" (1988) (Baila, baila, baila, 2012), "Kokkyō no minami, taiyō no nishi" (1992) (Al sur de la frontera, al oeste del sol, 2003) y las colecciones de relatos "Zō no shōmetsu" (1993) (El elefante desaparece, 2016), "Kami no kodomo-tachi ha mina odoru" (2000) (Después del terremoto, 2013), "Mekurayanagi to nemuru onna" (2006) (Sauce ciego, mujer dormida, 2008), "Onna no inai otokotachi" (2014) (Hombres sin mujeres, 2015) e "Ichininsho tansu" (2020) (Primera persona del singular, 2021).

En 1987 alcanzó el éxito editorial con "Noruwei no mori", título tomado de la canción de los Beatles "Norwegian Wood", con el que vendió en su país diez millones de ejemplares y que fue traducido a 36 idiomas. En España fue publicado en 2005 como "Tokio Blues".

En 1991 se trasladó a Estados Unidos, donde ejerció como profesor en las universidades de Princeton y Taft. Escribió "Nejimaki-dori kuronikuru" (1995) (Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, 2001). Ese mismo año, tras el terremoto de Kobe y el ataque con gas sarín perpetrado en el metro de Tokio, regresó a Japón para entrevistar a las víctimas y a los miembros de la secta religiosa Aum Shinrikyō, responsable del atentado. Fruto de esas conversaciones es la obra de no ficción Andāguraundo (1998) (Underground, 2014), galardonada con el Kuwabara Takeo Academic Award (Japón).

Desde entonces, ha publicado "Supūtoniku no koibito" (1999) (Sputnik, mi amor, 2002), "Umibe no Kafuka" (2002) (Kafka en la orilla, 2006) y "Afutā Dāku" (2004) (After Dark, 2008). Con la recopilación de relatos "Sauce ciego, mujer dormida" obtuvo el Premio Internacional de Relatos Cortos Frank O’Connor (Irlanda).

Entre sus últimas novelas se encuentran "Ichi-kyu-hachi-yon" (2009) (1Q84, 2011), "Shikisai wo motanai Tazaki Tsukuru to, Kare no Junrei no Toshi" (Los años de peregrinación del chico sin color, 2013) y "Kishidancho Goroshi" (2017) (La muerte del comendador, 2018 y 2019).

Aún no traducida al español, este año 2023 ha publicado en Japón «La ciudad y sus muros inciertos». Ha traducido a Raymond Carver, Francis Scott Fitzgerald, Truman Capote, J. D. Salinger y John Irving.

Premio Yomiuri (Japón, 1996) y Premio Mundial de Fantasía (EE. UU., 2006) ha recibido también, entre otros, el Asahi Prize (Japón, 2006), el Franz Kafka (República Checa, 2006), el Premio Jerusalén (Israel, 2009), el XXIII Premio Internacional de Cataluña (España, 2011) y el Hans Christian Andersen de Literatura (Dinamarca, 2016). Ha sido distinguido con la Orden de las Artes y las Letras del Gobierno español (2009).