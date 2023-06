"Las escuelas que cambian la forma de educar se dirigen más al emprendimiento"

El añorado Plácido Arango, presidente de la Fundación Princesa de Asturias y fundador del grupo Vips, amaba Asturias. Su hijo Paco, cineasta y creador de otra fundación («Aladina») heredó esa devoción. Y su hija Maite Arango García-Urtiaga comparte con ellos ese sentimiento. Consejera de Acciona, vicepresidenta de la Fundación SERES y pieza clave de Ashoka, organización que promueve el emprendimiento social, Arango recuerda que «durante mucho tiempo acompañé a mi padre a la entrega de los premios e iba conociendo a Asturias. Y a raíz de su fallecimiento me vino un sentimiento muy profundo de respetar su memoria y de seguir sus pasos e implicarme mucho con este maravilloso lugar».

–¿Todos podemos ser agentes de cambio, según Ashoka?

–Es su misión, interesante y rara. Cómo empoderar al individuo para que en su entorno más próximo pueda ejercer un cambio, y se sienta capacitado para hacerlo.

–¿El emprendimiento social puede ayudar a la tercera edad?

–Sí. He trabajado con emprendedores casi toda mi vida, empresariales en una primera etapa de mi vida y sociales en la otra. Y son estos propios emprendedores los que están trabajando en esta nueva visión de la nueva longevidad.

–Mayores por un lado, y los más jóvenes por otro.

–El mundo educativo va a tener una revolución muy importante, muchos puestos de trabajo van a dejar de ser necesarios. Una de las misiones de Ashoka es buscar en el mundo escuelas para el cambio. Las escuelas que están cambiando la forma de educar se dirigen más hacia el emprendimiento, hacia la colaboración, hacia valores que son claves para el futuro. Encuentras estas escuelas por el mundo y las conectas para que se empoderen. En España tenemos ya más de 30, hay pocas, pero vienen. ¿Y públicas, ¿eh? El respaldo político es imprescindible. Soy optimista en el cambio educativo.

–¿La tecnología mal usada puede dañar a la juventud?

–Creo mucho en la juventud. Y de cara a la niñez, la tecnología puede ser un cambio radical para una mejor vida. Estoy acordándome de cuando le dimos el premio a Salman Khan. Gracias a su tecnología de educación virtual se han educado millones y millones de niños que en otro caso no hubieran tenido, en otra situación no hubieran tenido una oportunidad. Veo a los jóvenes más preparados, más informados, tomando decisiones en cuanto a qué consumen, por qué acuden a un tipo de empresa o a otro. Pero también soy muy consciente de que cuando no tienes ayuda ni una preparación y utilizas la tecnología sin guía puede ser muy peligroso.

–Hablemos de la IA.

–Entre nuestros emprendedores de Ashoka el hilo conductor de todos los que están muy ligados a la tecnología es la ética. Espero que se cree un balance, hay movimientos cada vez más fuertes al respecto. La inteligencia artificial bien utilizada, empezando por la medicina, va a salvar tantas vidas...

–¿Y en el mundo de la creatividad, del arte?

–Todavía estoy empezando a vislumbrar lo que la inteligencia artificial va a hacer ahí. Soy más escéptica. Tendremos que ver si algún día la inteligencia artificial tiene conciencia, y en ese momento, apaga y vámonos.

Mensajes en positivo

–¿El cambio climático puede ser un campo abierto para emprendimiento?

–Sin duda. Los emprendedores de Ashoka son gente que impacta en la vida de mínimamente un millón de personas con sus soluciones. Y el hilo conductor de todos los que están en clima y planeta es que tenemos que cambiar el mensaje, que tenemos que hablar en positivo. O sea, hay tal oscuridad detrás, hay tal fatalismo dentro de lo que es el cambio climático... Hay soluciones. Tendríamos que ser todos agentes de cambio en ellas. Y empieza a haber esos mensajes en positivo que van a ayudar muchísimo.

–¿El papel de la mujer es cada vez más poderoso?

–Los derechos de las mujeres y las niñas tienen mucho recorrido que hacer todavía. Estamos muy lejos de la igualdad, pero tanto el emprendimiento como la Inteligencia Artificial va a ser beneficioso para la mujer.

­­–¿El mundo de las empresas está preparado para la presencia de los agentes de cambio?

–Hay algunas de las globales que sí y van a liderar y animar, pero también pienso que, igual que en el mundo de la inversión sostenible, llegará a un día en el que no tendrán más remedio, si no quieren perecer. Y está a cinco años vista. El que no cambie, muere.