Gordon, Greenberg y Bassler ganan el premio "Princesa" de Investigación Científico y Técnica por sus descubrimientos sobre el microbioma

Los biólogos Jeffrey I. Gordon y Peter Greenberg, y la bioquímica Bonnie L. Bassler hacen historia en los premios "Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica". Los tres científicos estadounidenses fueron distinguidos por los avances conseguidos para entender el papel esencial de los microorganismos en la salud y el bienestar humano, y para hallar aplicaciones a la hora de buscar nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a los antibióticos, uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo.

La buena noticia llevó ayer la felicidad a los tres investigadores, y así lo dejaron claro a la Fundación en sus mensajes de agradecimiento. Bassler (Chicago, 1962), que tiene más de 330 publicaciones científicas, se siente "muy emocionada" por el "gran honor": "Espero con ilusión celebrar el hecho de descubrir, la creatividad y los logros junto con ustedes y la comunidad que han alentado". Greenberg (Nueva York, 1948) se mostró "sorprendido y encantado" con un galardón que considera un honor: "Estoy emocionado de unirme a los otros galardonados para celebrar la creatividad con ustedes el próximo octubre".

Gordon (Nueva Orleans, 1947) halagó un "magnífico premio, que cuenta con un extraordinario elenco de galardonados. Como tal, me siento profundamente honrado y extremadamente agradecido por su reconocimiento al trabajo en equipo de tantos estudiantes, personal y colegas talentosos con los que he tenido la suerte de haber compartido este viaje y de quienes he aprendido a lo largo de los años".

El jurado justificó su decisión por las contribuciones "a nuevos enfoques que reconocen el papel imprescindible de las comunidades de microorganismos en la vida sobre la Tierra, incluyendo la de los seres humanos. Jeffrey Gordon ha sido pionero en el descubrimiento y comprensión del microbioma humano, es decir, la inmensa cantidad y diversidad de microorganismos que viven en el cuerpo, con un papel esencial en la salud, incluyendo el metabolismo, la respuesta inmune y la nutrición".

Greenberg y Bassler, explica el acta, "han desvelado mecanismos inéditos de comunicación entre bacterias, que emiten señales químicas que modulan su comportamiento colectivo. Ambos descubrimientos están permitiendo aplicaciones terapéuticas innovadoras y la búsqueda de nuevos tratamientos efectivos contra bacterias resistentes a antibióticos".

Greenberg, profesor de Microbiología en la Universidad de Washington con 225 publicaciones científicas, y Bassler, investigadora de la Universidad de Princeton, han desarrollado su trabajo alrededor del engranaje comunicativo que se establece entre las bacterias. Y de cómo al formarse grandes grupos surge un comportamiento distinto al que muestran si están aisladas. "Quorum sensing" es el término aplicado por Greenberg en 1994.

Bassler, y Greenberg contribuyeron por separado a desentrañar y demostrar el mecanismo. Para entendernos: cada especie bacteriana cuenta con una molécula propia, a modo de idioma, que secretan y que reconocen sólo las de su especie, de forma que detectan cuándo hay otras alrededor y tienden a crear una comunidad (de ahí el quorum) que regula la expresión de algunos genes.

Greenberg descubrió ya en los años ochenta un hecho espectacular: que la bacteria bioluminiscente Vibrio fischeri solo producía luz cuando desarrollaba grandes grupos y que sus miembros se coordinaban entre ellos con una señal química.

Bassler, por su parte, estudió el fenómeno en la bacteria Vibrio harveyi y descifró los mecanismos moleculares del quorum sensing, además de descubrir que las bacterias están capacitadas para emitir y recibir otras sustancias para comunicarse entre diferentes especies y que hay una universal. Estaríamos en este caso ante "el esperanto de las lenguas bacterianas", como ella misma lo definió de forma harto elocuente.

Gordon, investigador del Centro de Ciencias del Genoma de la Universidad de Washington, es un renombrado pionero en el descubrimiento y comprensión del microbioma humano, ese fascinante universo compuesto por los microorganismos que habitan en el cuerpo, y es pieza clave en la salud en lo que se refiere a metabolismo, respuesta inmune y nutrición.

Gordon, con más de 800 publicaciones y 24 patentes en su haber, plantea los trasplantes de microbiota como un tratamiento innovador para lograr mejoras en el estatus nutricional de las poblaciones. Suyo es el titánico estudio de las decenas de billones de microorganismos que hay en el intestino y su influencia en la salud humana, no solo en la nutrición, la digestión y el metabolismo –palabras clave: diabetes, obesidad, malnutrición– sino también en el desarrollo neurológico e inmunitario de los más jóvenes.

Recurriendo al uso de ratones transgénicos, Gordon demostró lo importante que son las relaciones de intercambio de nutrientes entre la microbiota y el huésped. Se le debe el impresionante Proyecto Microbioma Humano, gracias al cual se han podido "censar" en unas 10 000 las especies que componen la microbiota y secuenciar el genoma de más de un centenar de ellas. De momento.

Como consecuencia, hay un nuevo enfoque para abordar la malnutrición en niños y sus efectos en el desarrollo: depende no solo de la dieta sino también de la adquisición de un microbioma sano.