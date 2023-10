Los Premios Princesa ponen la fábrica de La Vega en danza

Oviedo inauguró ayer su Semana de los Premios en la Fábrica de Armas de La Vega, la FPAabrica, con decenas de personas bailando al ritmo de "Dancing Queen" de ABBA, replicando la coreografía que Meryl Streep se marca con sus amigas en "Mamma Mia!", e intentando emular a Kipchoge, corriendo sobre la cinta instalada en la nave de cañones.

A las 11.00 horas y ya con algo de cola a la puerta, el recinto de La Vega abrió al público. En unos instantes, el espacio se llenó de gente y de actividad. A la entrada del almacén, sin ir más lejos, bajo una tienda de campaña y en medio de una ambientación de sábana africana, el narrador Héctor Urién compartió las primeras "historias alrededor del fuego", en una sesión de cuentacuentos concebida como un homenaje a la escritora Karen Blixen, cuya vida inspira "Memorias de África", uno de los grandes éxitos cinematográficos de la premiada este año en la categoría de las Artes. En la misma nave, en la galería lateral, continúan las referencias a esa película, con la réplica de la avioneta en la que la Streep y Robert Redford, cada uno en su papel, se enamoraban, y con una recreación del lugar en el que la actriz se dejaba lavar el pelo por su amante.

Meryl Streep es la protagonista indiscutible en ese primer tramo de la visita a la FPAabrica, porque a apenas unos metros se alza el monumental tacón rojo emblema de otro de sus éxitos cinematográficos, "El diablo viste de Prada", y fabricado, para esta ocasión, en un taller fallero de Valencia.

Ayer, sin duda, la avioneta y el tacón rojo fueron los motivos más fotografiados por los primeros visitantes. La mayoría se paseó libremente de nave en nave, sorprendidos en cada nueva escala. Otros prefirieron inscribirse en alguna actividad concreta. El taller de baile "You are de Dancing Queen" fue la más concurrida, con tres pases y 50 participantes en cada uno, de toda las edades y en su mayoría mujeres, como Elisabet Isarra, Ana Cecilia Cordero, y Yeraldinne Cueria, todas de la misma familia, abuela y nietas, y acompañadas por el pequeño Ezequiel Isarra. Son fanáticas de "Mamma mía!", la han visto no se sabe cuantas veces: "Te lleva a ese mundo... Y todas queremos ser Donna". La veterana, Ana Cecilia, es animadora sociocultural y la responsable del buen talante de su parentela, su simpatía y su pasión por la música, la cultura y la diversión. Su agenda en La Vega era completísima, con cuentacuentos, microteatro y un concierto de jazz como remate.

"La gente se suelta y se va con una sonrisa, y eso se agradece en estos tiempos difíciles", comentó Andi Bilbao, la monitora que dirigió el baile y que, en un descanso entre pase y pase, desveló que el aprendizaje de la coreografía tiene una finalidad y dará pie a una sorpresa, que la Fundación guarda celosamente. Bilbao expresó su gratitud a la Fundación por dar cabida a la danza en la Semana de los Premios. "Es una de las artes más olvidadas y para mí es un arte fundamental", opinó.

Las visitas, en un día festivo como el de ayer, se hicieron en familia y para muchos, que se adentraban por primera vez en el recinto, resultaron todo un descubrimiento. Martín Hevia y su madre, Ana Rodríguez, fueron de los más tempraneros y pertenecen a ese grupo que no conocía la antigua fábrica, pese a residir en Oviedo. Después de pasearse ante la avioneta y el taconazo de la Streep – "Espectacular, guapísimo", según Ana– se entretuvieron en el cobertizo de Mary’s Meal, que reproduce el lugar en el que echó a andar esta ONG dedicada a proporcionar alimento a personas con escasos recursos y premio de la Concordia. Se han propuesto volver, aunque conseguir pases es complicado.

También se estrenaban ayer en La Vega Silvia Fernández y David Fernández, con sus hijas Sara y Enma. A la familia el sitio le pareció "espectacular" también, y a Silvia se le notaba hasta algo emocionada con la recreación de los escenarios de "Memorias de África". "Es mi película de todos los tiempos", confesó. A su hija Enma le impresionó más el zapato rojo: "Muy grande"; a su hermana le gustó más el avión. Intentarán conseguir entradas para el encuentro con Meryl Streep, aunque saben que es muy difícil.

En la nave de cañones, donde está instalada una cinta para correr y medirse con la marca de Eliud Kipchoge, el premio de Deportes, el ambiente se fue animando a medida que avanzaba la mañana. Es una de las actividades más retadoras y divertidas. Hasta allí se acercó el artista gijonés Edgar Plans, que ha diseñado para estos Premios una de las camisetas inspiradas en Murakami. Él no se subió a la cinta, pero sí lo hicieron su esposa Sandra Rodríguez y su hija Olivia.

Buen ambiente había también en el "jazz kissa" de la nave de fundiciones, al estilo del mítico Peter Cat de Murakami. Más tranquilidad se respiraba en la Escuela de Artes y Oficios, dedicada a la memoria de Nuccio Ordine, el fallecido premio de Comunicación y Humanidades, donde se proyectó una grabación de una conversación con el pensador.

Hasta La Vega se acercó, a la hora de la apertura, la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo, que agradeció al Ministerio de Defensa la cesión de las instalaciones, que hace posible, a través de las actividades programadas estos días días, "acercar la obra, la trayectoria y los méritos de los galardonados a la sociedad para la que trabajamos". "Hay actividades para todos los gustos", añadió e invitó a quienes estén interesados en asistir a alguno de los actos ha visitar la web de la Fundación de vez en cuando, "por si va quedando alguna entrada disponible, porque la demanda es alta".

La FPAbrica reabrirá hoy sus puertas, cargada de actividades, de 11.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas.