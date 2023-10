Diseños con vínculo astur-nipón inspirados en Murakami

Inspirándose en el álbum ilustrado "The T-shirts I love", que Murakami publicó dedicado a sus prendas favoritas, seis artistas acercan estos días a Gijón a Tabacalera sus propuestas en la muestra "Murakami en manga corta", en la que cada uno de ellos interpretó un texto del premiado con su particular visión. Alicia Varela, Manuel Fernández, Pablo Amargo, Juan Jareño, Noelia Pañeda y Edgar Plans son los artistas que han presentado cinco diseños, que bien se podría sumar a una de las pasiones del escritor nipón, Premio "Princesa de Asturias" de las Letras, como es la de coleccionar camisetas. Una propuesta que sirva además para unir la cultura asturiana y japonesa.

Posiblemente una de las creaciones que más llame la atención es la que reza "Oye Murakami, ¿cómo ye lo tuyo?", de la artista Noelia Pañeda. "Quería reflejar que Tabacalera no se entiende sin Cimadevilla ni las cigarreras. Era una frase muy de una de ellas, Tina. Y la recordé al leer un texto de Murakami que decía que ‘cuando era pequeño mi madre me llevó al psicólogo y me decía que lo mío tenía un nombre’", explica la artista, antes de añadir sobre las letras: "Tienen un diseño muy pop, que es algo que me lleva a lo local, que Japón parece que está tan lejos y allí pensarán lo mismo de Cimadevilla, pero al final no es tanto".

Edgar Plans utilizó uno de sus personajes animales. "Lo dibujé corriendo, porque es algo que le encanta a Murakami. Y a mí como me artista me encanta también hacer deporte al aire libre, que me sirve para organizar un poco mis ideas", cuenta el ilustrador sobre su conexión con el escritor japonés. "Y quise homenajearlo dibujando al personaje con una libreta corriendo porque es como que de repente hay que anotar esa idea que surge", añade.

Alicia Varela utilizó para su creación el texto del relato "El espejo". "Es un poco oscuro, de terror. Narro como una pesadilla, en la que él se ve reflejado en un espejo, que ve un desconocido que le quiere matar", reflexiona, antes de añadir: "Por eso aparece como una ensoñación, en blanco y negro, para representar ese terror".

Otro de los artistas que expone en Tabacalera es Juan Jareño, que se decidió por "Carnaval". "Se refiere a la parte festiva, pero también a la pieza de Schumann, que tanto adora Murakami. El escritor lo que hace es un desarrollo de binomios, que tiene que ver con que lo más bello puede ser lo más feo y vicerversa", cuenta de inicio, para ampliar a continuación: "Esa dualidad me enganchó, es el trabajo artístico que hago. Planteé un dibujo, como una bisagra, en el que por un perfil está la belleza y por el otro la fealdad, pero ambas están unidas y son inevitables para que funcionemos".

Por su parte, Manuel Fernández se basó en "Flor innata". "Habla sobre lo esencial de la vida, dice que hay un círculo invisible en todos nosotros, que no tiene ni centro ni línea perimetral, y que eso rige nuestra vida", detalla. "Hice un diseño basado en ese círculo, pasé ese extracto, como si fuese una poesía visual, y destaqué las letras de las partes más destacadas", amplía.