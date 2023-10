Los jóvenes también se suben al universo musical de Murakami

La música y los premios "Princesa de Asturias" al alcance de todas las edades. Con la obra de Haruki Murakami como vehículo conductor, una veintena de alumnos de la Escuela Sonidópolis de Gijón participaron en la última jornada de actividades de Tabacalera. La amenaza de lluvia provocó que su concierto, que estaba previsto para la calle, se celebrase finalmente a cubierto. Y el resultado fue sobresaliente. Una experiencia que estos jóvenes de entre 11 y 16 años no olvidarán, cuando por cerca de una hora llegaron a ser protagonistas de los Premios.

Bajo el título "Musikamis", la propuesta que presentaron consistió "en interpretar temas que aparecen referenciados en los libros de Murakami", apuntó Mar Álvarez, profesora de la escuela, y componente de "Petit pop". Sonaron en este concierto una selección de canciones, artista y grupos referenciados en la obra del escritor japonés, especialmente en "El elefante desparece" o "Tokio blues". "Hay un poco de carga pop rock, aparte del jazz o de lo más clásico que todo conocemos", indicó Álvarez, instantes antes de un concierto en el que junto al jazz se pudieron escuchar temas de Stevie Wonder, "The Rolling Stones", "The Beatles" o "The Police". "Si hubiera sido fuera en la calle hubiese sido maravilloso, pero estar aquí en Tabacalera nos hace mucha ilusión, porque muchos críos son del barrio y teníamos curiosidad de verlo por dentro. Es impagable estar aquí", relató Mar Álvarez.

La Escuela Sonidópolis tiene unos 300 alumnos, repartidos en cuatro grupos, que todos ellos estuvieron representados en el concierto de ayer. Había músicos de "Los gamberros", que son los que tienen 10 y 11 años; de "Telegrama", que van de los 12 a los 14; de los "White crows", entre los 13 y los 16; y de "Freak out", que van desde los 14 a los 16. "Es una suerte participar en los Premios y que nos hayan llamado para tocar en una fecha tan especial", relató César Fernández, de 14 años, que toca el bajo. Este joven, que además es vecino de Cimadevilla, disfrutó en Tabacalera de una experiencia única. "Es la primera vez que entró aquí y el sitio impresiona", desveló.

Julia Vigil, de 15 años, toca la guitarra. "Está muy bien este espacio. Impresiona verlo por dentro", subrayó, antes de agradecer que les hubieran dado la oportunidad de ofrecer este concierto. "Es importante que nos den protagonismo, porque los jóvenes somo el futuro de los Premios", indicó. Una opinión que también apuntó Mar Álvarez: "La cantera es la que mantendrá la cultura viva en la ciudad".