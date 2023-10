La actriz Meryl Streep, la gran esperada de los premios "Princesa de Asturias" ha llegado esta mañana a Oviedo. Pasaban las 9.30 horas cuando la multipremiada intérprete ameriana, completamente vestida de negro sobre el que destacaba una melena muy rubia, llegaba a las puertas del Reconquita donde la esperaba la directora de la Fundación Princesa de Asturias, Teresa Sanjurjo.

Solo unos pocos ovetenses esperaban a la actriz, premio "Princesa de Asturias" de las Artes 2023, dado que no estaba anunciada su llegada. El posado oficial no será hasta mañana, por lo que Streep tendrá una jornada para descansar antes de que empiece la gran agenda de los premios.

Meryl Streep saludó a la salida del Reconquista

La actriz llegó acompañada de su hermano y ante los insistentes requerimientos de un aficionado que estaba en las inmediaciones del Reconquista, Meryl Streep saludó complaciente brazo en alto, aunque sin pararse demasiado para el posado. A un ovetense, Jesús Pérez, le dio tiempo a grabar el vídeo que acompaña estas líneas.

La actriz tiene mañana el saludo oficial, al que seguirá un encuentro con escolares y, por la tarde en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Oviedo, la gran cita que lleva el título "Sin guión" en la que compartirá charla sobre el oficio actoral con el malagueño Antonio Banderas.

Pizarro, premio "Princesa" de Cooperación Internacional 2023: "Estos premios para las enfermedades desatendidas son un gran altavoz"

El chileno, director ejecutivo de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, quiere aprovechar los galardones "para que se conozca más nuestro trabajo"

A. R.

El director ejecutivo de la Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas, entidad galardonada con el premio "Princesa" de Cooperación Internacional, el chileno Luis Pizarro, llegó en torno a las dos de la tarde a Oviedo y tuvo en el Reconquista un buen recibimiento. El suyo, merecido, y el que le llegó por añadidura porque solos unos minutos antes había entrado por la puerta del Reconquista la actriz Meryl Streep, a quien pocos hay en Asturias que no quieran ver.

Agradeciéndole a Pizarro que su llegada -que estaba prevista en la agenda del día-, hubiera permitido a algunos ver estar en guardia y ver a la intérprete americana antes de que mañana tenga sus primeros actos oficiales por los premios "Princesa", lo que correspondía era darle la bienvenida. En sus primeras reflexiones en la región Pizarro ha subrayado que el Premio "Princesa de Cooperación Internacional" ha dado a la entidad que dirige un "gran, gran altavoz para hacer más visibles el trabajo que hacemos y, sobre todo, a las personas que padecen algunas de las enfermedades olvidadas".

La Iniciativa Medicamentos para Enfermedades Desatendidas es una organización internacional que promueve la investigación sin fines de lucro para lograr desarrolla nuevos tratamientos para pacientes de comunidades pobres y vulnerables.

Bonnie L. Bassler, Premio Princesa de Asturias de Investigación: "Espero que la gente entienda lo importantes que son las bacterias"

La bioquímica ha sido la primera de las galardonadas en llegar a Oviedo

Elena F. Pello

Sorprendida por el recibiento y la expectación que generó su llegada en los alrededores del hotel Reconquista de Oviedo, Bonnie L. Bassler, Premio Princesa de Asturias de de Investigación Científica y Técnica, ha sido la primera de las galardonadas en llegar a Oviedo con su marido Todd Reichart.

Junto a E. Peter Greenberg es una de las pioneras en el estudio de la comunicación entre bacterias mediante la emisión de ciertas sustancias, y de cómo la formación de grandes grupos genera un comportamiento diferente al que tienen cuando están aisladas. Es lo que se denomina quorum sensing (término acuñado por Greenberg en un artículo científico de 1994). "Espero que la gente entienda cuán mágicas e importantes son las bacterias", explicó tras posar ante la prensa. El tercer premiado en esta edición de los galardones es Jeffrey Gordon, que no asistirá a la ceremonia por el reciente fallecimiento de su esposa, ha sido el pionero en el estudio del microbioma humano, el conjunto de microorganismos que habitan nuestro intestino (decenas de billones: varias veces más que el total de nuestras propias células) y su influencia en la salud humana, no solo en la nutrición, la digestión y el metabolismo (diabetes, obesidad, malnutrición) sino también en el desarrollo neurológico e inmunitario de niños y jóvenes.

Murakami desata la locura en Oviedo: "No nos creemos que haya venido", aseguran sus lectores

El premio Princesa de Asturias de las Letras fue recibido entre aplausos a su llegada a Oviedo

Elena Fernández-Pello

Haruki Murakami puede estar orgulloso de sus lectoras, que ayer en Oviedo, en una tarde desapacible esperaron pacientemente por él, pese a la incertidumbre sobre la hora de su llegada y la certeza de que sería imposible acercarse a él y mucho menos saludarlo. Ana María Baldinas cree en la fuerza del destino, quizás por ser lectora de Murakami, y asume que si ha de encontrarse con él lo hará y si no no hay nada que hacer. Lo que ella quería ayer, cuando se acercó hasta la calle Gil de Jaz, era "agradecerle su arte" y, de alguna manera, hacerle sentir "que es una persona increíble, que no cambie y que siga escribiendo por favor, que hace que la vida sea especial".