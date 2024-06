"La implantación del grado de Enfermería es una buena noticia para Avilés y para toda Asturias"

Manuel Villa-Cellino Torre (Oviedo, 1948) forma parte del jurado que otorgará el premio Princesa de Asturias de la Concordia. Preside el patronato de la Fundación Antonio Nebrija y su consejo rector, y fue su rector durante diez años, desde 1995 hasta 2005. Esa institución será la primera en ofrecer formación universitaria privada en Asturias, con la implantación del grado de Enfermería a partir del curso 2025-2026.

–¿Algún avance en el proceso de implantación de los estudios de Enfermería?

–Ninguna novedad, por ahora. Yo creo que es una buena noticia para Avilés, para la Universidad Antonio Nebrija y en general para toda Asturias, porque los temas de educación y formación siempre son importantes en todas las comunidades. Tanto el rector como yo mismo, como tenemos mucho cariño a Asturias, hemos visto con mucho interés poder hacer esto en Avilés.

–¿Qué ha determinado la elección de Avilés?

–Ha sido producto de unas largas consultas en Asturias sobre donde era el lugar más apropiado para colaborar tanto con las entidades locales como con otro tipo de instituciones. Sobre todo, nosotros tenemos en Avilés una participación en una empresa importante de tecnología y patentes, que se llama The Next Pangea, y con esto seguimos apoyando el desarrollo de Avilés. Hemos sabido del interés tanto de las autoridades locales como de la industria en general para que haya un centro educativo privado en la zona. Aunque esté en Avilés, es una oportunidad para toda Asturias. Muchos estudiantes de otras regiones vendrán a estudiar aquí.

–¿Han concretado ya el emplazamiento de los estudios? ¿El palacio de los Alas?

–Hay muy buena receptividad y Avilés es un sitio idóneo, porque había un gran deseo de tener instituciones universitarias en la zona. Todavía no se ha concretado cuál será la sede, y es probable que no se concrete hasta que no se presente y se apruebe la memoria para abrir la titulación. Sé que se han visto varios emplazamientos y que hay muchos adecuados.

–¿Cuál ha sido el criterio determinante en la apertura de estos estudios en Asturias?

–A nosotros nos gusta ayudar, o sea enseñar, en aquellos campos que es más necesario. Hay otras provincias y otras comunidades autónomas donde estamos estudiando o consiguiendo la apertura de centros adscritos en aquellas enseñanzas que no están disponibles en la región.

–Van a competir con la universidad pública.

–Y no solo competir. Nosotros siempre decimos que a mayor competencia mayor colaboración, y eso lo saben muy bien en los sectores industriales y las instituciones. Esa es clarísimamente la mejor manera de mejorar el nivel medio de calidad de las instituciones y las empresas. La competencia siempre es buena, y la colaboración también.

–¿La Universidad Antonio Nebrija ofrecerá más titulaciones en Asturias en el futuro?

–Sí, sí, sin duda. Por ejemplo, Nutrición y Dietética, que no se está impartiendo en Asturias y que si fuera necesario nosotros podríamos implantar también, pero de momento el foco está puesto en Enfermería y en consolidar esa carrera en Asturias.

