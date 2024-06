Magnum gana el premio "Princesa de Asturias" de la Concordia por "elevar la conciencia de la humanidad" con sus fotos

"Su icónica y exigente labor de fotoperiodismo extendida a lo largo de casi ocho décadas en las que, en un ejemplo de libertad de prensa y asunción de riesgos, ha custodiado y transmitido el testimonio de los acontecimientos más relevantes de su época y contribuido con ello a elevar la conciencia de la humanidad". Así argumentado, la agencia Magnum, Magnum Photo, se hacía ayer con el premio "Princesa de Asturias" de la Concordia 2024.

Magnum Photos fue creada en 1947 por Robert Capa, Henri Cartier-Bresson, George Rodger y David Seymour. Es, sin duda, una de las agencias internacionales de fotografía más prestigiosas, la más respetada y admirada, y su archivo guarda las imágenes más significativas y conmovedoras de la historia contemporánea: las únicas que existen del desembarco de Normandia, obra de Robert Capa; de los discursos de Malcolm X, captadas por Eve Arnold; de la entrada de Fidel Castro en La Habana en 1959, tomadas por Burt Gilinn, y como esas hasta más de un millón de instantáneas.

Fue creada como una cooperativa que velaba por la independencia de sus miembros y por sus derechos de autor, y desde 2022 está presidida por la alicantina Cristina de Middel. Ella, Cristina García Rodero y Lúa Ribeira son la representación española en la agencia. Los fotoperiodistas de Magnum publican con asiduidad en los periódicos "The New York Times", "Le Monde", "Le Figaro", "The Sunday", "The Guardian", "Corriere della Sera", las revistas "Paris Match", "National Geographic", "Life" y una lista casi inabarcable de publicaciones de todo el mundo. Han expuesto en la Biblioteca Nacional de París y el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), y también en el Centro Niemeyer de Avilés, que produjo en 2021 la exposición "Tres mujeres Magnum: Eve Arnold, Inge Morath y Cristina García Rodero", que visitó las ciudades de Valencia, León y La Coruña y que ayer hizo pública su felicitación a la agencia por la concesión del premio de la Concordia.

Ayer, después de que el presidente del Principado, Adrián Barbón, que ejerció como presidente del jurado que otorga el galardón, leyera el fallo, en la antigua capilla del hotel de La Reconquista, algunos de sus miembros se detuvieron a valorarlo. El expresidente del Principado Pedro de Silva destacó la contribución decisiva de magnum a configurar "la imagen del mundo" y una "conciencia común". "Difícilmente habrá un género de periodismo que haya hecho tanto por configurar la imagen del mundo en las cabezas de las gentes", comentó. La presidenta de Accenture en España y Portugal, Mercedes Oblanca, aludió al compromiso de los profesionales de Magnum con "los valores de la solidaridad, la equidad y la defensa de la paz" y el presidente de la Fundación y el Consejo Rector de la Universidad Antonio de Nebrija, Manuel Villa-Cellino Torre, se refirió a la autonomía de sus fotógrafos como a la clave para poder ofrecer "un claro testimonio para la humanidad".

Todos los galardonados

En las últimas semanas se han ido concediendo el de Artes al cantautor catalán Joan Manuel Serrat; el de Comunicación y Humanidades a la historietista, cineasta y pintora francoiraní Marjane Satrapi; el de los Deportes a la jugadora de bádminton Carolina Marín; el de Ciencias Sociales al escritor, ensayista, académico y expolítico canadiense Michael Ignatieff; el de las Letras, a la poeta rumana Ana Bandiana, el de Cooperación Internacional, a la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI)

Esta misma semana se ha fallado el de Investigación Científica y Técnica, que ha recaído de forma conjunta en el médico canadiente Daniel J.Drucker, el químico danés Jens Juul Holst, el biólogo molecular Jeffrey M. Friedan y el endocrinólogo Joel F. Habener, ambos estadounidenses, y en la química Svetlana Mojsov (Macedonia-EEUU) en reconocimiento a una labor que ha permitido el desarrollo de fármacos que por primera vez se han demostrado eficaces para combatir la obesidad y la diabetes

El acto de entrega de los Premios Princesa de Asturias se celebrará, como es tradicional, en el mes de octubre en una solemne ceremonia presidida por los reyes en el Teatro Campoamor de Oviedo, acompañados por la princesa Leonor y la infanta Sofía.