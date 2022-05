El primer premio en el Sueldazo de la ONCE de hoy (dotado con un premio de 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado) ha sido para el número [pendiente de confirmar], serie [pendiente de confirmar]. Además, hay cuatro extracciones más premiadas con 2.000 euros al mes durante 10 años. Estas son: el [pendiente de confirmar] de la serie [pendiente de confirmar], el [pendiente de confirmar] de la serie [pendiente de confirmar], el [pendiente de confirmar] de la serie [pendiente de confirmar] y el [pendiente de confirmar] de la serie [pendiente de confirmar]. Si no has tenido suerte, recuerda que puedes jugar al resto de sorteos diarios de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE, como el Cupón Diario, el sorteo más popular de la Organización Nacional de Ciegos de España (en este enlace puedes consultar los resultados de los sorteos de hoy y de días anteriores). Recuerda comprobar todos los números en páginas oficiales.

¿En qué consiste el sueldazo? Este sorteo, como te decíamos antes, va más allá de un simple número. No es sólo un premio económico que te guardas una vez y te gastas. En este sorteo se otorga al ganador, además de un desembolso inicial, varios premios mensuales. De tal manera que el ganador del premio principal de esta especie de cupón fin de semana obtiene un premio de 300.000 euros al contado además de un sueldo de 5.000 euros al mes durante 20 años. Es decir, consigue un millón y euro de premios. Pero aquí no acaba la cosa. Otros premios Este cupón fin de semana reparte además 54 premios de 20.000 euros a las cinco últimas cifras, 495 premios de 200 euros a las cuatro últimas cifras, 4.950 premios de 30 euros a las tres últimas cifras, 49.500 premios de cuatro euros a las dos últimas cifras y el reembolso, es decir, 495.000 euros de premios de dos euros a la última cifra. Números adicionales Además se premia con 4 premios de 24.000 euros al año durante 10 años (un sueldo mensual de 2.000 euros al mes que no está nada mal) a las cinco cifras y serie de la segunda a la quinta extracción. Es decir, tienes un premio de 240.000 euros. Y, por último pero no por ello menos importante, tienes 216 premios de 400 euros a las cinco cifras de la segunda a la quinta extracción. Todos los premios son importantes pero recuerda cuando te enfrentes a un sorteo que tienes que tener en cuenta dos cosas: que si no te diviertes y tienes adicción tienes que buscar ayuda porque entonces ya no es un juego y que es importante que compres los boletos en tiendas autorizadas, sobre todo si apuestas a través de internet.