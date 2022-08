El Extra de Verano, es uno de los sorteos extraordinarios que celebra la ONCE coincidiendo con diversas festividades a lo largo del año. Juega comprando un cupón del Extra de Verano 2022 a través de Internet y no te quedes fuera de uno de los sorteos más especiales.

Los números premiados han sido: 07 67 20 49 40 32 79 42 55 39 56 10 37 57 11 60 14 05 59 44

Información del sorteo Extra de Verano de la ONCE

¿Cómo puedes participar en el cupón extraordinario del 15 de agosto? Te va a resultar muy fácil: desde tu móvil, ordenador o tablet, podrás comprar tus cupones cómo, dónde y cuándo tú quieras. La ONCE, pone a tu disposición la venta de cupones de cinco cifras y serie. Este verano, no te quedes sin jugar al Extra de Verano de la ONCE.

Con un primer premio de 15.000.000 € a las cinco cifras y serie. También, se repartirán 119 premios de 40.000 € a las cinco cifras y 1.080 premios de 1.200 € a las últimas cuatro cifras del primero. Además, se repartirán premios de 120 €, de 12 € y de 6 €.

Y por si esto fuera poco, se repartirán 10 premios adicionales de 1.000.000 € a las cinco cifras y serie de las extracciones adicionales y 1.190 premios de 1.200 € a las cinco cifras de estas extracciones.

La emisión del producto, estará formada por 100.000 números de cinco cifras entre el 00000 y el 99999, más un número de serie comprendido entre el y el .

Puedes conocer todos los detalles del Extra de Verano de la ONCE en el enlace a los Reglamentos reguladores de los juegos de la ONCE que aparece en la Web.

Premios del sorteo Extra de Verano de la ONCE

1 premio de 15.000.000 € a las 5 cifras y serie.

119 premios de 40.000 € a las 5 cifras.

1.080 premios de 1.200 € a las 4 últimas cifras.

10.800 premios de 120 € a las 3 últimas cifras.

108.000 premios de 12 € a las 2 últimas cifras.

1.080.000 premios de 6 € a la última cifra.

Premios números adicionales