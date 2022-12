El número premiado en el cupón de la ONCE de hoy ha sido el siguiente: [pendiente de confirmar].

Con el Cupón Diario gana 49 premios de 35.000 euros y un gran premio de 500.000 euros si coincide además la serie.

Si la fortuna no te ha sonreído en esta ocasión, no te preocupes. Recuerda que mañana puedes volver a probar suerte con este sorteo y con el resto de sorteos diarios y semanales de Loterías y Apuestas del Estado y de la ONCE.

Los cupones de la ONCE los puedes comprar a tu vendedor habitual o en puntos autorizados como estancos o gasolineras. Una vez conocida la combinación ganadora también podrás saber si, al menos, tu última cifra coincide con la premiada y puedes volver a apostar. Si no has tenido suerte en este sorteo recuerda que en nuestra página de sorteos puedes consultar tanto la Once como el resto de las Loterías y Apuestas del Estado.

"Porque tú, a diario, eres extraordinario", ese es el eslogan con el que se anuncia cada día este sorteo de la Organización Nacional de Ciegos de España. Desde su web informan que cada día la ONCE reparte ilusiones y "miles de ellas tienen premio". De lunes a jueves, 55 premios de 35.000 €.

Los sorteos de este ya tradicional cupón de la ONCE se celebran de lunes a jueves. En ellos se extraen 5 bolas comprendidas entre el 0 y el 9 correspondientes a las decenas de millar, unidades de millar, centenas, decenas y unidades, que conforman el número premiado.

Premios al cupón