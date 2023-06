LA NUEVA ESPAÑA sortea una entrada doble para el festival "Vesu" en la La Vega

El Vesu, el festival indie del verano ovetense, llega este año a su cuarta edición y se hace menor de edad. Al menos, el cartel, que parece dar un giro sobre los contenidos a los que tenía acostumbrado a parte de su público, abriéndose al espectro de la nueva música urbana en su vertiente más pop, como el productor Alizzz.

El colaborador de C. Tangana quizá sea uno de los máximo exponentes de esta tendencia, aunque la nómina que completa el cartel de este año también incluye al dúo granadino "La Plazuela" o a Jimena Amarillo, dos propuestas muy populares entre un público de edad muy joven. Para Domínguez, los cambios no son un problema, y ayer defendió esta variedad: "No nos gusta tener el mismo cartel que el resto de festivales, nos gusta darle la vuelta a las propuestas y a la programación".

