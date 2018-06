Arturo, el último lateral que salió de Mareo

Gijón, P. ANTUÑA

El gijonés Arturo Martínez Noval, que jugó entre 1990 y 1994 en el Sporting, fue el último canterano que subió al primer equipo para jugar como lateral derecho y tener regularidad en esa posición. La cantera rojiblanca no nutrirá de momento al primer equipo, ya que Adri Montoro, que llegó a debutar este año con Baraja, ha dejado el club tras no contar para José Alberto en el tramo final. El filial no tuvo un lateral específico para concluir el curso y acabó contando con Ramón, que es zurdo, en dicha posición como solución de urgencia.

Desde Arturo, en este cuarto de siglo, el lateral derecho del Sporting lo han ocupado jugadores como Velasco, Sánchez Jara, Diego Alegre o Raúl Cámara, además de canteranos, sin continuidad, como Salva Capín o Blin. No sucede lo mismo con el lateral izquierdo, donde recientemente han salido de Mareo Canella o José Ángel, tomando el testigo a foráneos como Graff, Tasevski o Dorado.