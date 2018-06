El ex jugador antisistema del Sporting ahora también "tierraplanista"

Hace ya unos años que Javi Poves abandonó el fútbol. Lo dejo en su día porque no creía en la industria del deporte rey, se declaró antisistema y desde entonces se ha dedicado a viajar y a estudiar. En los últimos meses ha concedido varias entrevistas en las que defiende sus teorias, la última la de que la Tierra es plana. Javi Poves es "tierraplanista". "Soy una persona curiosa, a la que le gusta estudiar, mi primera duda es ¿nos movemos? Jamás he sentido una presión por el movimiento, ni de fuerzas G, si alguien me puede demostrar que es verdad que lo haga, pero que sea independiente, sin cámaras trucadas", asegura el ex futbolista rojiblanco.

Para rebatir la idea del Mundo como esfera no duda en descalificar a matemáticos como Eratóstenes, quien determinó el tamaño de la Tierra e inventó la esfera armilar en el 255 antes de Cristo. "Eratóstenes fue una persona que se presentó como científico y que el mismo decide que la tierra es redonda, dice que los rayos del sol llegan paralelos a nosotros, todo eso es mentira", comenta en la entrevista.

También cuestiona otros aspectos de la vida en la Tierra como la gravedad, el cambio climático, el movimiento ecologista y la ciencia. Tampoco cree en los estudios de la NASA y se pregunta si es verdad que el actual Ministro de Ciencia, Pedro Duque, haya estado en el espacio exterior, "gana mucho dinero contando su versión" dice Poves para quien todo lo que ocurre es por una cuestión de dinero y de que en una "sociedad alarmista" a la que le gusta comprar todas esas teorías.