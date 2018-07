Javier Martínez: "El mercado está parado por el Mundial"

"Por muchos descuentos y promociones que hagamos, lo que el socio va a reclamar es un proyecto ilusionante". Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, mostró su seguridad de poder corresponder a la afición más allá de los precios que él mismo presentó para la campaña de abonados de la temporada 2018-19. "Tenemos que hacer que nuestra dirección deportiva y nuestro cuerpo técnico elijan los jugados más adecuados. Nos dicen que el mercado está parado por el Mundial. No porque nosotros accedamos a futbolistas de esa competición, sino porque muchos clubes de Primera están pendientes de deshacerse de jugadores hasta que no decidan a quién van a incorporar", detalla, en referencia a que el Sporting aguarda a jugadores que puedan salir de la máxima categoría. "Con nuestra base de cantera vamos a hacer un proyecto ilusionante para los socios", reitera Martínez, que no eludió que el objetivo es el ascenso a Primera.

"La previsión es conseguir entre 18.000 y 20.000 abonados", afirmó Javier Martínez sobre el resultado esperado de la nueva campaña 2018-19. El club asume que el reto de igualar los algo más de 24.400 de hace un año no va a ser sencillo, a pesar de que el Sporting mantiene los precios de la temporada pasada, tal y como avanzó LA NUEVA ESPAÑA.

El vicepresidente también quiso enfatizar el "atractivo" que ha ganado la categoría, asegurando que "va a haber partidos más interesantes en Segunda que en Primera. Es más interesante un Sporting-Málaga o un Sporting-Las Palmas, que no un Getafe-Eibar o un Huesca-Girona". Martínez también quiso recalcar "el esfuerzo importante que hace al club al congelar los precios en caso de un hipotético ascenso. Dejaríamos de ingresar en la temporada en Primera unos 2 millones de euros. Lo hacemos porque creemos que los socios se merecen ver fútbol de Primera con tarifas de Segunda".