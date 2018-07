Renovar, cuestión de honor

"A usted creo que ya le vi la temporada pasada". José Ramón González tiene frescas las caras de quienes, como él, hacen cola a las puertas de las oficinas de El Molinón para renovar su carné del Sporting en el primer día habilitado para ello. "Me da un poco de vergüenza decirlo, pero llevo aquí esperando desde las tres de la tarde", comenta el luanquín. Cuando él llegó faltaban dos horas para que se abriera la atención al público y ninguna de las diez personas que le seguían, a minutos de que se abran las puertas, se encontraban todavía. "Renuevo porque veo bien que se hayan mantenido los precios y porque esta temporada cumplo 50 años como abonado", sentencia este jubilado que nunca falla en su butaca de la tribuna sur.

"Hay que ser realista. No te voy a engañar. Esta temporada la veo mal", confiesa José Ramón González. La ilusión por ser el primero en tener el carné no le hace ocultar cierto pesimismo con el nuevo proyecto deportivo. "No fichamos nada todavía. Es pronto, sí, pero alguno tenía que estar aquí ya. Tengo miedo que hasta nos toque sufrir para salvar la categoría", añade, abierto a debatir sobre la posibilidad de que se consiga el ascenso. "Ojalá, ojalá se suba, pero lo veo muy mal", reitera.

No encuentra quien le rebata las dudas sobre si el Sporting tendrá capacidad de ascender, más allá de lo que dictan los sentimientos. "Siempre hay que ser positivos. Siempre confío en que pueden conseguirlo, pero es cierto que está la cosa difícil", apunta el gijonés César Díaz, otro de los habituales en la cola en el primer día de renovaciones. "Hay que traer más jugadores en propiedad y menos cesiones, que luego no queda aquí ninguno de los buenos. Además, Torrecilla tiene que mirar más a los de casa", añade este joven habitual de la grada este. "Me parece bien que hayan mantenido los precios de los abonos y también lo hagan en el caso de ascenso a Primera División. Espero que se haga realidad esa promesa", agrega, un tanto desconfiado a pesar de que este último punto se recoge como una de las estrategias fuertes que el Sporting mantiene en la nueva campaña de abonos. "Luego igual se olvidan", comenta.

"¿Qué espero para esta nueva temporada? Nada", dice Javier Bericua, el siguiente en la cola y abonado desde hace más de cuarenta años. "Mientras sigamos en las mismas manos, tanto a nivel deportivo como ejecutivo, estamos condenados al fracaso. Si renuevo por el Sporting lo hago por el corazón", añade este gijonés, contundente también a la hora de valorar las tarifas de la temporada 2018-19. "Es bueno que mantengan los precios, pero los pondría más caros todavía para el año que viene porque eso significaría que estaríamos en Primera División", concluye.