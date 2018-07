El Sporting revive sus valores

"Revive tus valores" es el lema de la campaña de abonados del Sporting para la temporada 2018-19. Toda una declaración de intenciones en la que el club es el primero en llevarla a la práctica al mantener los precios de la temporada pasada. Los aficionados que renueven su carné tendrá idéntica tarifa, moviéndose entre los 195 y 475 euros para los adultos en función de la zona que ocupen en el campo, y además se conservan las ventajas del curso anterior, como la de congelar los precios si el equipo sube a Primera. Las altas, en cambio, deberán afrontar un incremento del 10%. La gran novedad se encuentra en la decisión del club de endurecer las condiciones de acceso a quienes ocupen la "grada de animación", donde habitualmente se ubica la peña Ultra Boys, como parte de su respuesta para prevenir actos de violencia.

"Todos los que renueven el carné pagarán lo mismo que el año pasado", anunció Javier Martínez, vicepresidente del Sporting, durante la presentación de los nuevos abonos del club rojiblanco. Lo hizo acompañado por dos leyendas del club como Redondo y Cundi, y ante un gran póster promocional en el que manda el "9" de Quini. Y es que El Brujo sigue muy presente. La mítica volea de Quini en el partido ante el Rayo Vallecano en El Molinón, que inmortalizó Ubaldo Puche el 31 de octubre de 1976, es la que también aparece estampada en los nuevos carnés.

El periodo para renovar se abrió ayer y continuará hasta el 31 de julio. El 2, 3 y 4 de agosto se reservarán para gestionar los cambios de asientos y será a partir del 6 de agosto cuando se cursen las altas. El Sporting mantiene también la política de que dos rondas de Copa del Rey y una hipotética promoción de ascenso se incluyan en el carné, además de acceso libre a los partidos del club disputados en Mareo. Socios de honor y plata tendrán ventajas añadidas, junto a los ya habituales descuentos en las tiendas oficiales. El vicepresidente rojiblanco quiso aplicar el sentido práctico para resumir lo política de precios. "En la grada oeste se podrán ver los partidos por unos 19 euros de media; en la este, por 14 euros y en la norte y sur, por unos 9 euros. Entendemos que son precios asumibles", sentenció.

Donde se ha dado un paso más de cara a la próxima temporada ha sido en el control de acceso a la "grada de animación". Entre los 17 puntos que deberán cumplir quienes deseen sacar su abono en esta ubicación, figuran: edad mínima de 16 años y máxima de 26 años; quienes superen los 26 años de edad será la comisión social de club quien determine su inclusión en esta grada; no poseer antecedentes penales de clase alguna y, en su caso, el club podrá solicitarle esta documentación; no exhibir pancartas o entonar cánticos que inciten a la violencia; no haber sido objeto de sanción, firme o cautelar, que prohíba el acceso a recintos deportivos y, como ya se venía haciendo, identificación a través de huella dactilar. Por último, a la campaña se ha unido un vídeo promocional que tiene como protagonista al actor Manuel Pizarro en el que, ataviado de rojiblanco, realiza un alegato al sportinguismo siga disfrutando de su equipo: "Es hora de luchar por aquello que sentimos. ¿Y tú?, ¿lo sientes? Revívelo".