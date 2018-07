André Sousa tiene un mensaje para la afición del Sporting

André Sousa ya luce de rojiblanco. La primera incorporación del Sporting para la temporada 2018-19 fue presentado esta mañana en Mareo. Llega cedido, procedente del conjunto luso Os Belenenses, con una opción de compra que será obligatoria si se dan una serie de condicionantes. "Centrocampista muy completo. Jugador de pierna izquierda, gran despliegue físico para la recuperación de balón y también aporta creatividad, ritmo de partido y finalización", señaló Miguel Torrecilla, director deportivo, que acompañó al portugués. "Soy un apasionado de lo que hago y vengo a un club con un afición potente, de mucha pasión. Estoy en el lugar acertado", sentenció el jugador en su primer mensaje a los sportinguistas.

Cómo surgió el interés del Sporting

Muy rápido. Mis agentes me hablaron. Muy contento por ello, tenía personas a mi alrededor que jugaron en España y les pregunté. Me hablaron maravillas del club. Era un club con una afición muy potente y mucha pasión. Soy un apasionado de lo que hago. Pienso que estoy en un club acertado.

La Segunda División española

Este campeonato es una competición buena. En mi opinión por la visibilidad que tiene en Europa es una de las más competitivas. Esta es una oportunidad de estar en un club ambicioso, vamos a tirar para arriba. El club quiere crecer y por eso estoy aquí.

Baraja y sus nuevos compañeros

Llegué ayer. No conozco a ningún compañero. Charlé un poquito con el entrenador. Voy a tener tiempo para hablar con todos y conocer la historia del club. He sido muy buen recibido. La primera impresión ha sido muy buena. Estoy en un sitio en el que quiero ser feliz.

Baraja, mediocentro, como usted

Recuerdo poco de la etapa de Baraja como futbolista, vi pocos partidos cuando jugaba en el Valencia. Jugaba en mi posición. Es importante porque me va a dar muchos consejos.

Objetivos

Las metas son las mejores. Quiero aprovechar lo máximo, trabajar y tener minutos. Hay que pensar en objetivos grandes.

Características

Me gusta trabajar mucho. Tácticamente me posiciono bien. Puedo jugar en las tres posiciones del centro del campo, aunque me gusta más hacerlo de 8, box to box. Marcar goles es siempre importante. Voy a ayudar.

Adiós a Os Belenenses

He estado tres años en Os Belenenses que fueron importantes para mí y para mi crecimiento. Les mando un abrazo y mi agradecimiento.

Torre: