El club anuncia la renovación del contrato con la firma Nike

Federico Barba está en la agenda del Frosinone italiano. Así lo asegura el portal "Sportitali", en el que se informa de que el defensa del Sporting es una de los posibles refuerzos de un conjunto que acaba de ascender a la Primera División. Barba tiene una cláusula de rescisión de 3 millones de euros y contrato hasta 2021.

El Sporting hizo ayer oficial la renovación por una temporada del contrato con la firma estadounidense Nike, encargada de la equipación del conjunto rojiblanco. El club tiene previsto presentar la nueva camiseta el próximo 16 de julio y la principal novedad estará en el frontal. La nueva piel del Sporting, si no surge ninguna novedad en los próximos días, lucirá sin patrocinador principal, ya que no se ha alcanzado un acuerdo para la continuidad de Teslacard. Se trabaja en alternativas para conseguir financiación a través de esta vía, si bien todavía no han fructificado ninguna de las negociaciones abiertas más allá de las vinculadas para estampar firmas en otras partes de la camiseta.