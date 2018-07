"Es tipo Rakitic", afirma su excompañero Balboa

"Me llamó hace un par de días para preguntarme por el Sporting. Le dije que se iba a un club con aspiraciones de Primera, en el que iba a ser bien tratado y que es uno de los grandes de España". El futbolista Javier Balboa es buen amigo del primer fichaje rojiblanco. El jugador formado en el Real Madrid compartió vestuario con André Sousa en el Beira Mar portugués, entre 2011 y 2013. "Allí le costó afianzarse en el equipo, pero en los últimos años ha progresado bastante. Las comparaciones siempre son odiosas, pero para que se haga una idea aquella gente que no le conozca, diría que es un todocampista con un juego tipo al de Rakitic: un 8 o un 6 en el campo, con buen manejo de balón, criterio y muy buena zurda. Además es un trabajador nato y maneja bien el balón parado. Va a probar mucho a disparar desde fuera del área", explica el ecuatoguineano.

"Soy también amigo de Lora", deja caer Balboa para acreditar que cuando habla del Sporting lo hace con conocimiento de causa. "Mi idea es ir a ver a André a Gijón. Es un tío cercano, hace grupo y está centrado. Está casado, tiene un hijo... No va a tener problema para hacer bien las cosas en el Sporting", añade sobre su excompañero. Balboa, que reside en Madrid después de que la última temporada jugase en el fútbol qatarí, destaca que el luso siempre tuvo inquietud por probar fortuna en España. "Viene de un buen equipo en Portugal como es Os Belenenses, pero siempre he hablado con él de la liga española. No me sorprende que haya decidido jugar en Segunda para un club como el Sporting, uno de los importantes por instalaciones, estadio y afición", recalca.

Balboa también conoce la admiración de André Sousa hacia Cristiano Ronaldo. "Para los portugueses es el máximo referente, es lógico. Se le tiene mucho respeto. Más en su caso, al haber estado en el Sporting de Portugal", comenta antes de asegurar, convencido, de que el Sporting se lleva a un buen futbolista: "van a estar muy a gusto con él".