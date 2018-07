Molinero: "Quiero aportar la experiencia que tengo, conozco muy bien la categoría"

Molinero vivió esta mañana su puesta de largo como nuevo jugador del Sporting. El futbolista, que llega libre del Getafe, firma finalmente por dos temporadas con el conjunto rojiblanco.

Decisión de fichar. "No conocía personalmente Mareo, pero estando aquí te das cuenta de lo que es este club, de la grandeza que tiene. Es un club histórico de Primera, vengo aquí con mucha ilusión y contento, vamos a hacer un buen equipo, un buen grupo, y que el equipo y afición estemos juntos".

Categoría. "La Segunda es una primera, es durísimo, una competicion muy larga, y entre todos vamos a hacer un buen año. Es ir partido partido, todos sabemos el objetivo que tenemos".

Aportación. "Vengo con mucha ilusión y quiero aportar la experiencia que tengo, conozco muy bien la categoría. He tenido la suerte de vivir dos ascensos, quiero aportar en el día a día, quiero intentar ayudar en el día a día en lo máximo".

Negociaciones. "He estado desconectado, el verano ha sido movidito, me he casado, he tenido una luna de miel fuera, a mi llegada, hace un par de semanas se reactivó todo, y estoy muy contento".

Definición. "El futbolista se tiene que definir en el verde, al fin y al cabo soy una persona que me gusta trabajar".

Ambiente de El Molinón. "He venido de visitante, eres un campo muy especial, un ambiente muy bonito, ahora que lo voy a vivir de local. Es muy importante hacer un fortín de el Molinón, en esta categoría es importante es ser muy fuerte en casa".

Contrato por dos temporadas. "Para mí es importante estar aquí, no vengo a pasar el tiempo, sino a conseguir un objetivo, ojalá pueda estar mucho tiempo más. La edad no dejan de ser números, hoy en día hay jugadores rindiendo al máximo nivel".