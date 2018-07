Torrecilla: "No se puede garantizar la continuidad de ningún jugador"

El Sporting se remite a la cláusula de rescisión de seis millones de euros de Sergio para que se produzca su salida. El club indica que el centrocampista avilesino es un jugador clave del proyecto y que quiere que continúe en el Sporting, club con el que tiene contrato hasta 2021. Miguel Torrecilla siguió ayer el discurso de Rubén Baraja del día anterior, sin atreverse a garantizar la continuidad del jugador, que podría tener cartel para jugar en Primera. "Todo el mundo sabe lo importante que es Sergio para el proyecto, si es que hay ofertas trabajaremos esa circunstancia. Si se llega un acuerdo se anunciará y si no se quedará aquí", destacó ayer Miguel Torrecilla tras la presentación de Molinero.

Baraja destacó el miércoles que Sergio es una "pieza clave", pero también avisó que el club se encuentra "por encima de cualquier entrenador o jugador". En la misma línea se pronunció también el responsable de la confección de la plantilla, que no se remite directamente a la cláusula, pero sí deja la puerta abierta a que el interés de algún equipo mediante una oferta, que aún no ha llegado, pueda cambiar la situación. "No se puede garantizar la continuidad de ningun jugador de la plantilla, todos tienen unas cláusulas. Y si existe una negociación no se puede garantizar la continuidad de nadie", comentó Torrecilla.

El Sporting, que ya ha cerrado dos refuerzos este curso, con las llegadas de André Sousa y Molinero, también tiene abierto el apartado de salidas, con Rachid, Babin y Pablo Pérez como objetivos más cercanos para que abandonen la entidad. Aunque las operaciones pueden ir con calma, y más tras aligerar la plantilla esta misma semana con las marchas de Isma López y Castro.

El Sporting se encuentra en la primera semana de pretemporada con dos caras nuevas. Molinero se entrenó ayer por la tarde junto al resto de sus compañeros tras haber pasado las pruebas médicas por la mañana. Miguel Torrecilla sigue atento al mercado, sin prisa, pero sin pausa. Ayer además mostró su satisfacción para encontrar ya el recambio para el lateral derecho.