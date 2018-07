El luso Geraldes, un lateral "de largo recorrido", llega al Sporting

En menos de 48 horas Miguel Torrecilla ha cerrado la única demarcación que se encontraba sin un jugador específico al inicio del verano. Tras el fichaje de Molinero, ayer el director deportivo del Sporting sorprendió con la incorporación de otro futbolista portugués, André Geraldes, otro jugador como André Sousa desconocido para la gran mayoría de la afición rojiblanca y procedente del mismo equipo. Y es que el director deportivo del Sporting vuelve a pescar en Os Belenenses, club en el que Geraldes compitió la pasada temporada, aunque pertenece al Sporting de Lisboa. Geraldes pasó ayer reconocimiento médico y firmó su compromiso con los rojiblancos, en calidad de cedido, aunque con una opción de compra para final de temporada.

"Es un lateral de vocación muy ofensiva. Le gusta mucho participar en el ataque y llegar a línea de fondo. Tiene un recorrido largo y con él cubrimos la necesidad de tener dos laterales diferentes", señaló ayer Miguel Torrecilla durante su presentación.

En 2014 André Geraldes, que tiene ahora 27 años, se incorporó al Sporting de Lisboa. Sin embargo, no llegó a tener participación con el primer equipo lisboeta, ya que salió cedido en dos ocasiones a Os Belenenses, en el que jugó también antes de 2014 (ya ha jugado allí tres cursos). También estuvo cedido en el Vitoria de Setúbal, para acumular hasta 77 partidos en la Primera División de Portugal."Estoy muy feliz. El Sporting es un gran equipo, tiene un proyecto ambicioso en una Liga competitiva. Fichar por el Sporting es un paso adelante en mi carrera", apuntó ayer durante su puesta de largo.



Jugó contra el Sporting



El tercer fichaje del curso ya se cruzó en el camino del conjunto gijonés cuando en el verano de 2014 en las filas del Sporting de Lisboa jugó contra los rojiblancos en las semifinales del Trofeo Teresa Herrera en La Coruña, un partido que ganó 2-0 el equipo entrenado por Abelardo. "Conocía poco del Sporting, hablé con André Sousa, y he visto vídeos de la afición que me han emocionado", indicó antes de definirse: "Soy un lateral rápido que le gusta atacar. No doy nunca un balón por perdido, pero es importante defender y ser un jugador agresivo. Mi objetivo es jugar el máximo de minutos en el Sporting".

Torrecilla y Portugal

Miguel Torrecilla ha ejercido de director deportivo durante once temporadas, contando las dos del Salamanca, las siete del Celta, la que estuvo en el Betis y la pasada en el Sporting. Curiosamente en ese tiempo solo fichó a dos futbolistas del país vecino, a Paulo Sergio en 2007 para el Salamanca desde el Sporting de Lisboa, y a Vasco Fernandes para el Celta, que llegó procedente del Leixões luso en el año 2009.