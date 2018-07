El Sporting, sobre la camiseta junto al contenedor: "Fue todo marketing"

"Queríamos buscar la sorpresa y que se generase cierta controversia". Fernando Losada, consejero del Sporting, ha sido el encargado de explicar las razones por las que un aficionado encontró la nueva camiseta rojiblanca tirada junto a una de las zonas habilitadas para los cubos de basura en El Molinón el pasado martes, un día antes de la presentación oficial de las nuevas equipaciones, realizada ayer en Mareo. "Todo fue una campaña de marketing. Queríamos calentar el ambiente. Era un gancho", detalló tras destacar el "diseño atrevido y exclusivo" de la primera camiseta, con la leyenda "siempre Quini" bajo una corona, que luce en la parte trasera del cuello en recuerdo a El Brujo, así como la elección del verde "Asturias" para la reserva, otra de las grandes novedades.

"Si nosotros ponemos la camiseta en el Elogio del Horizonte todo el mundo iba a saber que eso formaba parte de la presentación. En este caso queríamos que a la gente le entrara la duda de si era la camiseta oficial o no", justificó Losada sobre la elección de situar la equipación rojiblanca tirada en una caja de cartón junto a cubos de la basura o, como se esforzó en puntualizar el consejero, "al lado de contenedores de reciclaje". El Sporting, tras la presentación, publicó un vídeo en el que demuestra que todo formó parte de un plan establecido y ha hecho un comunicado en el que detalla que el club "asume que en muchas ocasiones se equivoca, pero en esta ocasión el olvido no fue un error". De una u otra manera han conseguido que la camiseta esté en boca de todo el sportinguismo, si bien muchos aficionados han mostrado su rechazo a que algo tan emblemático como la camiseta se haya dado conocer por haber aparecido junto los cubos de basura situados frente a la boutique de El Molinón."Ha sido hecho con la mejor de las intenciones. Esperamos que guste a la afición y se sienta representada con la camiseta. También que sea la del ascenso. No es fácil innovar todos los años teniendo en cuenta las limitaciones de colores y de las medidas que impone la Liga", avanzó el consejero, después de que el acto de presentación tuviera lugar sobre el césped del campo número 1 de Mareo. Canella y María Yenes, jugadores del Sporting, posaron con la primera equipación; Nacho Méndez, con la segunda y Mariño, con la de portero. No participó Sergio, que el año pasado fue imagen incluso en la campaña de abonados. Su futuro en el club sigue siendo una incógnita.

La primera equipación del Sporting mantiene el azul en pantalones y medias mientras que vuelve a apostar por un diseño frontal en el que se aumenta el grosor de las rayas, siendo tres rojas y dos blancas que en sus bordes hacen el efecto de entrelazarse por tener un dibujo en forma de picos. La parte trasera, además del recuerdo a Quini, cambia la forma en la que se mostrará el dorsal y el nombre del jugador. El fondo será blanco, con los números y las letras en color azul, manteniendo en la parte baja las rayas rojas y blancas. En cuanto a la segunda equipación, el tono verde botella impera tanto en camiseta, pantalón y medias, mientras que el nombre y el dorsal se verá en blanco. Integra energía y Telecable son los dos patrocinadores incluidos en las prendas. "Seguimos en la búsqueda de un patrocinador principal", concluyó Losada sobre la ausencia de una firma en el frontal de la nueva camiseta del Sporting.

El Sporting pondrá a la venta hoy las nuevas camisetas en las tiendas oficiales del club y también a través de la página web oficial del conjunto rojiblanco. Los precios para adultos es de 75 euros, mientras que los abonados cuentan con descuento y las podrán comprar por 63,75 euros. Las camisetas de niño tienen un precio de 65 euros, que se queda en 55,25 para los socios.