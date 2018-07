Hernán Santana descubre que Baraja le convenció para quedarse

La situación de Hernán Santana en el Sporting era una incógnita al inicio del verano. El canario firmó en enero hasta 2021, convirtiéndose en una apuesta fuerte de Miguel Torrecilla y Baraja. No empezó como esperaba esta nueva etapa. Acabó la campaña con escaso protagonismo e incluso fuera de varias convocatorias. "Prefiero quedarme con lo positivo", afirma el jugador, que reconoce la influencia de una charla que mantuvo con el Pipo una vez que la apertura del mercado abrió la posibilidad de replantear su caso. "Tuvimos una conversación este verano, hablamos de futuro y terminó siendo muy productiva", detalla el rojiblanco, centrado en conseguir el protagonismo que le hizo llegar a Gijón.

"No sirve de nada mirar atrás", subraya Hernán Santana, motivado ante el inicio de un nuevo proyecto en el que siente que puede ejercer como uno de los futbolistas importantes. "Venir al Sporting lo afronté como un cambio para mí. Empecé teniendo cierta continuidad. Una pequeña lesión me dejó fuera un par de semanas y después, la competencia aprieta y al final el entrenador decide", valora respecto al curso pasado, dejando entrever su confianza en que cambiarán las cosas. El nuevo sistema ensayado por Baraja, con un pivote y dos interiores, incluso le permite ahora estar más cerca del área. "He tenido en la suerte de jugar con tres centrocampistas y también con dos pivotes. Más o menos en ambas posiciones me puedo sentir cómodo. Al final de lo que se trata es de encontrar el equilibro para sacarle el rendimiento al equipo", concreta.

Hernán Santana, que aplaude los "buenos refuerzos que está haciendo la Unión Deportiva Las Palmas", también se ha pronunciado sobre la situación de Sergio, a quien el club está buscando sustitutos ante la posibilidad de que lleguen ofertas para su traspaso. "Sergio es una pieza clave y fundamental en el Sporting por todo lo que representa. Si se va dejará un hueco en el que trataremos de ayudar para que esa ausencia se note lo menos posible", sentencia.