Las nuevas camisetas del Sporting convencen de cerca: "Son preciosas"

"Con ella en la mano cambia". La frase se repitió ayer entre la clientela de las dos tiendas oficiales del Sporting en Gijón, en el que fue el primer día en el que el público ha tenido acceso las nuevas equipaciones. La rojiblanca manda a la hora de elegir, aunque para muchos el diseño no debía haber abusado tanto del color blanco en la espalda. La verde también tiene su público y le "sigue de cerca" en cuanto a preferencia, comentan quienes se encargan de atender al público. "Ha sido un buen primer día de ventas", sentencia el club. Movimiento, entre curiosos y compradores, no faltó.

"La he comprado para un regalo pero terminaré comprando otra para mí también. Me gusta más el frontal, sin publicidad, que la parte trasera", afirma Elisa Rodríguez, una joven de Ribadesella que se lleva la rojiblanca, pero a quien la verde le parece "bonita. Es distinta". No es tan entusiasta, en cambio, con la campaña de marketing ideada por el club para dar a conocer las nuevas equipaciones. "Se ha hablado mucho de ello, pero el tema de haberla dejado junto a un contenedor no me acaba de convencer", comenta. "Me parecen preciosas, las dos", sentencia, a unos metros, Ignacio Carrascón, un madrileño que todos los veranos los pasa en Gijón, algo que le ha convertido en un apasionado sportinguista para el que la campaña previa en redes sociales "fue un poco chapuza".

"Son preciosas, aunque la rojiblanca recuerda un poco a un modelo que ya tuvo el Granada", señala Édgar Kirakozov, ruso afincado en Gijón desde hace once años, que también ha decidido renovar su abono en la tienda del club. "La pega es que por detrás, el recuadro blanco para el dorsal y el nombre es demasiado grande", añade como único reproche. "Están muy chulas", coincide Diego Rodríguez, que acompañado de su padre, Delfín, observa con detalle el tacto y el dibujo de las prendas nuevas. "La primera me gusta más, porque la verde era un poco más guapa la que tuvimos hace unos años", sostiene antes de enamorarse del chandal negro que también integra los cambios en la línea del equipo.

Iván Prada, otro joven gijonés abonado del Sporting, lo tiene claro: "Las dos me gustan, pero me llevo la verde porque en casa ya tengo una rojiblanca". Es también de los que opinan que "se ha hablado mucho de las camisetas por el tema de la campaña del club, pero igual relacionarla con un contenedor no conviene". Alberto Rodríguez, gijonés que busca la camiseta verde para su hijo Hugo, de 2 años, invita a evitar hacer dramatismo con lo que ha rodeado a la estrategia de marketing: "Ni veo que esté bien ni tampoco creo que sea algo malo; sinceramente, a mí no me importó mucho".