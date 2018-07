Robin Lod: "El Sporting tiene un gran proyecto; subir a Primera es posible"

a. c.

Torrecilla y Robin Lod, en la presentación del jugador. a. c.

"La gente del Sporting me ha recibido de una manera genial". Robin Lod ya luce de rojiblanco. El cuarto fichaje del Sporting fue presentado esta mañana en Mareo como una de las llegadas importantes en la lucha por volver a la máxima categoría. "He elegido al Sporting porque tiene un gran proyecto. El objetivo es el ascenso a Primera División y creo que es posible", subrayó el centrocampista finlandés, de 25 años, que firma por dos temporadas, con opción a una tercera. "Mi mejor cualidad es que me adapto a varias posiciones", señaló después de que el director deportivo destacara también de él su "carácter ofensivo". Lucirá el dorsal 17.

"El Sporting es una buena oportunidad para mostrar mis habilidades", detalló Robin Lod, que espera que su paso por el Sporting y el fútbol español dé continuidad al protagonismo que ha tenido en el Panathinaikos griego, con el que disputó Liga Europa y previa de Liga de Campeones. "He podido ya conocer El Molinón y las instalaciones. Creo que vamos a hacer una buena temporada", aseguró. El internacional finlandés, que llega libre tras acabar contrato con el conjunto heleno, se expresó en inglés y contó con la ayuda de un traductor, ya que todavía no domina el castellano.

"Es un jugador de carácter ofensivo, muy polivalente. Hemos encontrado en él un rendimiento importante para jugar en banda izquierda y detrás del delantero, como mediapunta. También ha tenido participaciones de alto nivel en banda derecha, jugando a pierna cambiada, y como volante interior", detalló Miguel Torrecilla, director deportivo del Sporting. El salmantino quiso subrayar "el placer y la enorme satisfacción" de esta contratación y ahondó en la adaptabilidad del futbolista a distintas demarcaciones. "Incluso disputó un partido de Liga Europa ante el Celta como lateral izquierdo. Gracias, Robin, por habernos escogido", concluyó.