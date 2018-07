Baraja: "Pedí al club que Sergio no saliera"

"No es algo que me guste, ni mucho menos". Rubén Baraja no se muerde la lengua. El entrenador del Sporting fue contundente cuando se le cuestionó sobre el traspaso de Sergio al término del partido ante el Sestao. "Pedí al club que Sergio no saliera", subrayó. "Le hemos dejado en Gijón porque pensamos que la gente que viajar tenía que tener la mente puesta en el partido. Está en negociaciones e historias. No se puede obviar que su salida se puede producir", completó el Pipo, ya que el avilesino no estuvo en la expedición que jugó ante el Sestao River, casi resignado ya al traspaso de uno de sus futbolistas más importantes.

"Las circunstancias que se puedan dar las veremos en los próximos días. Cuando venga esa situación valoraremos", comentó Baraja sobre la necesidad de fichar un nuevo centrocampista ante la marcha de Sergio. El entrenador del Sporting también valoró el interés del club en el retorno de Rubén García. "Tratamos de buscar las mejores alternativas. Rubén dio un buen rendimiento en su anterior etapa en el club. Estamos valorando esa situación. Va a influir lo que quiera el jugador y lo que quiera el Levante. Es una posibilidad que me gustaría. También tenemos que pensar que si la situación no se da, hay que tener soluciones", comentó. En cuanto a la última incorporación, Lod, el Pipo quiere mantener la calma para sumarle al ritmo del resto de sus compañeros. "Tenemos que esperar a su evolución física", señaló. Baraja tuvo palabras de elogio para el juego del equipo en Las Llanas y, en particular, para el bigoleador Pablo Pérez. "Está trabajando bien, con una muy buena actitud. Está teniendo la posibilidad de hacer goles. Queremos que todos los jugadores aporten su mejor versión. Pablo está en un buen momento y hay que disfrutarlo", destacó.

El tercer mejor traspaso. La de Sergio se erige como la tercera venta más cuantiosa en la historia del Sporting cerrándose en cuatro millones de euros más variables. Los únicos jugadores que superan esta cifran son otros dos canteranos rojiblancos: Jorge Meré, traspasado el pasado año al Colonia por 9 millones y José Ángel, "Cote", que en 2011 se fue a la Roma por 5 millones.