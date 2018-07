Sergio se despide del Sporting en "el día más difícil de mi carrera"

Ni siquiera pudo acabar la primera frase antes de echarse a llorar. Sergio Álvarez quiso ayer dar una rueda de prensa de despedida tras su traspaso al Eibar. "Hoy es uno de los días más difíciles de mi vida personal, y el más difícil de mi vida profesional. Llegó el día de despedirme del club que considero mi casa", aseguró el centrocampista avilesino que deja el Sporting para disputar las próximas cuatro temporadas en el club armero. A cambio, el club rojiblanco ingresará cuatro millones de euros. En su adiós estuvo arropado por sus padres, su novia, sus compañeros Roberto Canella y Dani Martín y algunos miembros del club, ninguno del consejo de administración.

"Llegué aquí con 13 años, siendo un crío y me voy con 26, siendo una mejor persona y un futbolista profesional", señaló Sergio en un constante brotar de lágrimas. Una marcha que se produce porque, como él mismo explicó, "con mi edad, quiero seguir mi carrera profesional en Primera, es el momento idóneo y es mi deseo", pero remarcando que "no ha sido nada fácil, esta es mi casa". Una salida que, enfatizó, "es buena tanto para mí como para el club". Un club, el Sporting, al que agradeció "que hayan cumplido ese trato y me dejen seguir mi carrera en Primera". "Me llevo unos valores de Mareo que hago míos y llevaré allí donde esté: trabajo en equipo, constancia, esfuerzo y respeto", continuó a duras penas el canterano, a quien la voz se le partía por momentos.

No se quiso olvidar de nadie en su retahíla de agradecimientos, desde el cuerpo técnico de Baraja -"por su profesionalidad y comprensión; seguro que les va a ir muy bien porque son un gran equipo humano y profesional"- hasta todos los estratos del club, desde el cuerpo médico, los fisioterapeutas y recuperadores, los delegados, los utilleros e incluso las cocineras, con especial recuerdo a "todos los entrenadores que me han formado. Me llevo un pedacito de ellos".

El momento más emotivo llegó al acordarse de Enrique Castro, Quini, cuando la emoción le obligó a hacer un alto: "El Brujo, que siempre estará desde allí arriba, dándonos cariño y apoyo, como siempre lo hizo cuando estaba aquí". También se acordó de forma especial de su familia, que allí le acompañaba: "Son la gasolina que aviva mi motor para que nunca deje de pelar y seguir con las mismas ganas".

En su despedida estaban algunos de sus compañeros, de quienes aseguró "me han enseñado mucho, me llevo verdaderos amigos de este vestuario, con los que he compartido muchísimos momentos, también más allá del fútbol, y eso me hace muy feliz". E hizo un llamamiento a los jugadores del filial que este año formarán parte de la primera plantilla. "Les toca dar un paso adelante y demostrar lo buenos futbolistas que son y hacer llegar a este club donde se merece estar, que es en Primera, jugando con los más grandes".

El último agradecimiento fue para "la mejor afición del mundo" porque "los jugadores somos algo efímero, pero la afición y su fidelidad a estos colores es lo que perdura y da forma a este club". Y enfatizó que "nunca viviré algo tan motivante como jugar en El Molinón cuando el campo está a reventar" y acabó asegurando que "a partir de ahora seré un sportinguista más y enviaré toda mi energía y mi fuerza".