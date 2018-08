Torrecilla espera un final de mercado "muy entretenido"

La llegada de Mathieu Peybernes al Sporting, quinta incorporación de la temporada, no será la última. Ni mucho menos. Tampoco la puerta de salida está cerrada. No en vano, Rachid ya se encuentra en busca de un nuevo destino para continuar su trayectoria futbolística. Apenas restan quince días para el inicio de la Liga y Miguel Torrecilla avisó ayer durante la presentación del central francés de que "van a ser días muy entretenidos".

El director deportivo tiene aún mucho trabajo por delante. Además de la incorporación de al menos dos delanteros que apuntalen la zona ofensiva del equipo de Rubén Baraja -que en la actualidad no cuenta con ningún '9' en sus filas-, se suma la del pivote que supla la baja de Sergio. Todo ello, sin tener en cuenta el asunto de Barba, pretendido por el Parma. El director deportivo rojiblanco admitió que el Sporting cuenta encima de la mesa con una oferta sobre el italiano, pero el club se remite a la cláusula de tres millones con las que cuenta el central zurdo. Lo que sí abrió Torrecilla es la puerta a que sea otro el central que abandone la disciplina gijonesa. "Quién dice que no tengamos una oferta también por otro jugador, veremos qué cuatro centrales se quedan al final en la plantilla", analizó.

El Sporting juega con las cartas a su favor. El director deportivo se mostró muy tranquilo con la llegada de Peybernes, ya que "hemos contratado a un buen central y ahora somos nosotros los que manejamos los tiempos". Un mensaje directo que ya expuso sobre la mesa el miércoles al propio Barba: o cláusula de rescisión o se queda. El panorama en el centro de la defensa es claro. Baraja cuenta en la actualidad con cinco centrales, cuatro de ellos diestros como son Juan Rodríguez, Peybernes, Álex Pérez y Babin y con Barba como único central zurdo específico aunque el Miguel Torrecilla expuso que Peybernes "puede jugar en los dos perfiles, es un futbolista con jerarquía y liderazgo".

El centro de la defensa se ha convertido en los últimos días en un asunto caliente. Torrecilla tendrá que lidiar con las intenciones de Barba y con el sondeo del Málaga sobre Álex Pérez ante la previsible salida de Ignasi Miquel del club malacitano. Sí parece que el director deportivo esclarece el futuro de Babin, sobre el que tanto el técnico Baraja, en días anteriores, como ayer el director deportivo, dejaron patente su deseo de que luzca esta temporada la elástica rojiblanca. Para Miguel Torrecilla, el central de Martinica cuenta y mucho. Fue tajante. "No es que me guste que continúe, es que me hubiese gustado que no saliera al Maccabi la pasada temporada y él lo sabe", explicó. Y aún fue más allá, demostrando su plena convicción en que Babin seguirá de rojiblanco asegurando que "creemos que es lo que va a pasar porque tiene contrato".

Las incógnitas sobre qué central será el que no inicie la temporada se disparan. Con todos estos frentes abiertos y alguno más que podría abrirse, Torrecilla trabaja sobre un escenario cargado de incógnitas a la hora de dar una cifra exacta sobre el número de incorporaciones que aún restan por llegar al Sporting. Todo dependerá del capítulo de salidas, pero el mercado de fichajes no se detiene y el club rojiblanco se encuentra muy atento a los movimientos que surjan. El director deportivo peina el mercado internacional ya que considera que "en España, lo que hemos podido contratar no nos ha convencido y los que sí nos convencían, eran inaccesibles y han acabado en equipos de Primera División, así que salimos fuera a buscar el nivel que necesitamos".