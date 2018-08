El Sporting espera conseguir una grada joven con más de mil abonados

Rejuvenecer los ánimos desde el actual Fondo Joven. Eso es lo que pretende el Sporting con la creación de una nueva zona desde donde se animará al equipo en sus partidos como local. Llevará por nombre "Grada de Animación 1908" y el único requisito es ser socio del club y tener ganas de animar al Sporting. Desde hace dos temporadas ya no es un requisito el tener menos de 26 años para poder ver el fútbol en esta zona del campo.

El Sporting pretende alejarse del movimiento ultra asociado a ese sector del estadio y por eso lleva trabajando desde hace varias semanas en ese sentido desde la Comisión Social formada por el consejero del club Fernando Losada, los veteranos Redondo y Cundi y UNIPES.

A la espera de anunciar finalmente cuáles serán todos los beneficios que otorga el pertenecer a esta nueva grada algunos ya han sido adelantados por el propio club. Por un lado los abonos son más baratos que en el resto de gradas, un nuevo abonado pagará 50 euros en categoría junior, 60 en la juvenil y 95 en la sub26. Para la categoría adulto los precios serán de 150 euros. Estos abonos son solo 5 euros más caros que los precios de quienes renuevan para esa zona su carnet de socio, excepto para los adultos que desembolsarán 15 euros más. Una de las novedades que ha presentado el Sporting es el regalo de una camiseta identificativa para los abonados de la grada recién creada. Estos también podrán disfrutar de descuentos especiales en las tiendas oficiales del club, así como tendrán prioridad a la hora de acompañar al equipo en los desplazamientos durante la temporada.

El Sporting sigue estudiando otras medidas que han llegado al club en forma de sugerencias. Una de estas peticiones pretende premiar la fidelidad de quienes acudan al menos al 80% de los partidos que se disputen en El Molinón. Así pues, el abonado que acuda al menos a 17 de los 21 partidos que se jueguen en el estadio gijonés, obtendrían un descuento de hasta el 20% en el abono de la próxima temporada. Esta cuestión está aún en debate.

El Sporting ha guardado para la nueva "Grada de Animación 1908" un millar de asientos. Ahora mismo el club cree que puede haber unas 600 personas que ya cuentan con un abono para esa zona y además espera convencer a otros 400 con los descuentos y regalos pactados por la comisión social.

Aún se desconocen los nombres de las personas que llevarán el peso de esta nueva grada, la intención del club es encontrar tres perfiles que no estén asociados al movimiento ultra. En los próximos días continuarán las conversaciones con varias personas contactadas y que parecen interesadas en dar un paso adelante.

La Federación, fuera de las reuniones

Llama la atención que en estas reuniones no está presente la Federación de Peñas Sportinguistas (FPSPO). Los presidentes de las diversas peñas que conforman esta federación habían solicitado al presidente de esta, Jorge Guerrero, no ir de la mano de UNIPES en las negociaciones en las que estos últimos intervengan. Aunque en un primer momento la FPSPO si que estaba dentro de la comisión social, lo cierto es que ya no pertenecen a la misma. Estos peñistas exigen independencia a la hora de llegar a acuerdos puntuales con el Sporting.