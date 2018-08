El Sporting sigue buscando el gol

El partido entre el Sporting y el Getafe no será recordado por mucho tiempo en Zamora. Un conjunto, el rojiblanco, al que aún le queda mucho para parecerse a un equipo que luchará por el ascenso tuvo enfrente a un Getafe con mejores ideas, pero iguales soluciones.

En este último encuentro de pretemporada para el equipo de Baraja, el Sporting saltó al terreno de juego del estadio Ruta de la Plata con un once formado por la que parece que será la defensa que debutará en Liga en apenas 10 días. En ella no estaba Barba, que no viajó con el resto de sus compañeros y sigue pendiente de aclarar su futuro. El centro del campo estaba formado por el canario Hernán Santana y por los pivotes, Andrés Sousa y Cristian Salvador. El canterano, nacido precisamente en Zamora, dejó algunas muestras de la calidad que atesora. En la ataque quedaron en manos de tres hombres, Carmona Pablo Fernández y Pablo Pérez, éste último es el único delantero, o al menos jugador en disposición de actuar como tal, que Baraja tiene en la plantilla. El canterano no es ni mucho menos un goleador, pero es que en la tarde de ayer tampoco dispuso de oportunidades que llevarse a la boca.

Ni Carmona, ni Pablo Fernández pudieron llegar a la línea de fondo en toda la primera parte. Y es que las primeras ocasiones del partido fueron azulonas, la primera de ellas en el minuto cinco finalizó con un tiro de Ángel que Mariño despejó sin problemas. Cuatro minutos más tarde el que falló fue Amath cuyo remate termina lejos de la portería defendida por el Sporting. Cerca del minuto veinte llegó la mejor oportunidad para el equipo madrileño y fue en las botas de Mata que en esta ocasión no acertó a cruzar el balón ante Mariño. Hace un par de meses el delantero fue la pesadilla del portero rojiblanco y el causante de que el Sporting perdiera todas las opciones de ascenso en la promoción a Primera. Durante el resto de los primeros cuarenta y cinco minutos no hubo mucho más que destacar y el Sporting no logró encontrar en ninguna ocasión la puerta defendida por el ex sevillista Soria.

El calor hizo mella en algunos jugadores y el partido tuvo que ser interrumpido para que estos pudieran hidratarse. Durante el encuentro se alcanzaron más de 30 grados en tierras zamoranas.

Tras el descanso quedó en evidencia la falta de refuerzos en el Sporting. Geraldes entró en el campo en lugar de Canella y fue Molinero quien se fue al lado izquierdo de la defensa. Es evidente la falta de un lateral zurdo que pueda ser el recambio del de Laviana durante la temporada. También fue el momento de ver Peybernes con la camiseta rojiblanca acompañando a Babin en el centro de la defensa. El equipo de Baraja seguía sin inquietar la portería del Getafe y y no fue hasta el minuto 62 cuando Sosa aprovecho un balón para probar al portero va a solo que en esta ocasión tuvo que esforzarse.

El técnico rojiblanco repartió minutos entre casi todos los jugadores, pero la fluidez en el juego no se encontraba en ningún momento. Delante había un equipo de Primera División por primera vez en la pretemporada. Quien jugó los noventa minutos fue Pablo Pérez como única referencia en la cartilla rojiblanco y eso que en el banquillo estaba el que es el único fichaje para esa parcela durante este mercado de verano el jugador belga Neftalí, pero sigue aquejado de unos problemas estomacales contraídos en la gira portuguesa de los que aún no se ha recuperado plenamente.

El Sporting necesita trabajo tanto en el terreno de juego como en los despachos para afrontar con garantías la próxima temporada. El equipo adolece de problemas en ataque, no tiene recambios para el único jugador que ocupa la posición de delantero y necesita encontrar a alguien que haga al equipo jugar con el balón. Hace unos días Miguel Torrecilla dijo que estas fechas ya van a ser movidas en el capítulo de fichajes. Queda poco más de una semana y aún no ha llegado un nueve referencia para el ataque rojiblanco. El Sporting le espera.