"El año pasado me fui porque faltó comunicación con el club"

El verano pasado, Babin se fue del Sporting en una salida un tanto extraña. El jugador terminó en Israel, en el Maccabi de Tel Aviv. Un año más tarde vuelve al equipo rojiblanco y lo hace admitiendo los errores, dando las gracias a Rubén Baraja y el club por el trato recibido e incluso pensando en seguir en Gijón por más años. Babin se siente con ganas de ser uno de los líderes del Sporting de la temporada 2018-19.

- ¿Cómo le convenció Baraja para continuar?

-Pues me sorprendió su llamada, ya en el mes de junio, y en todo momento me dijo que contaba conmigo. Me dijo que buscaban un central, pero que ya lo tenían en casa, que querían que volviera. Me trató con cariño y me hizo sentir muy importante. Tengo que agradecer a todo el cuerpo técnico la manera en la que me han tratado desde el primer día.

- ¿Qué ocurrió el año pasado?

-Creo que falló la comunicación. Después de todo lo que ha pasado he aprendido de mis errores y el club también de los suyos. Creo que nuestra relación era fría y nos faltaba hablar más. Fue una pena, pero es agua pasada y ahora quiero pensar solo en el Sporting y en mis compañeros. Creo que he aprendido mucho en el último año.

- ¿Se arrepintió en algún momento de haberse ido?

-No, la verdad es que son decisiones que tomas en un momento dado y al final son cosas de la vida. Me fui a un gran club, al más grande de Israel, tuve una experiencia muy buena, aprendí inglés, jugué en la Europa League y ganamos la Copa de la Liga. Creo que acerté con mi decisión y me ha servido para crecer como futbolista. Ahora quiero ofrecer mi aprendizaje al Sporting.

- ¿Qué tal es su relación con Torrecilla?

-Ahora mismo es muy buena. Si necesitamos hablar, lo hacemos. Llevamos una relación profesional muy buena. No quiero echarle la culpa a nadie de lo del año pasado, todos hemos reconocido que podíamos haberlo hecho mejor y ya está.

- Si le llama la selección de Martinica, ¿irá?

-Pues eso es algo que ya he hablado con el club. Esta temporada coinciden cuatro fechas FIFA con el calendario de Liga. Está claro que no voy a ir a las cuatro. Hay dos que son justo los días del derbi y no me los quiero perder. Quiero vivir un derbi, me hace mucha ilusión, veo mucho futbol y creo que junto con el Sevilla-Betis es el mejor de España y quiero jugarlo. Este año será totalmente distinto al pasado, lo hemos hablado todo y hemos llegado a un acuerdo que nos beneficia a todos.

- ¿Qué vestuario se ha encontrado?

-Tenemos una plantilla mucho más joven que hace un año. Los chavales llegan con muchísimas ganas, tienen una calidad enorme y lo están haciendo muy bien. Nacho Méndez y Cristian Salvador tienen unas condiciones muy buenas, muchas ganas de aprender y seguro que lo van a hacer muy bien.

- ¿Alguien le sorprende?

-Cristian Salvador. Si tengo que decir uno sería él. Tiene todo para ser futbolista, buena planta, calidad, y creo que he visto muchos futbolistas. Ojala le vaya bien porque puede ser un gran jugador para el Sporting.

- Una pena que no esté Sergio Álvarez.

-Era una persona muy importante en el vestuario, se crió aquí, pero por otro lado lo puedo entender. La carrera de un futbolista pasa rápido y hay que tomar decisiones dolorosas en alguna ocasión. Le deseamos lo mejor, puede volver cuando quiera, esta es su casa.

- ¿Cómo cree que le recibirá El Molinón?

-Pues seguro que muy bien, de la misma manera que jugué mi último partido en casa. El Molinón es un estadio en el que se respira futbol y en el que un jugador no puede esconderse o intentar engañar al público. Hay que luchar, correr, darlo todo y sé que la grada del Sporting te recompensa. Además, lo que ocurrió el año pasado no tiene nada que ver con el público.

- Sus rivales por un puesto, ¿cómo son?

-Pues muy buenos compañeros. A Juan Rodríguez lo conozco de hace dos temporadas. Con Peybernes me llevo muy bien porque hablamos en francés y seguro que nos va a aportar mucho. Entiende muy bien el español, algo que le va a venir muy bien. A Álex lo conozco del fútbol español y me parece un gran central.

- El sistema de Baraja beneficia a la defensa.

-Sí, con un pivote por delante tendremos muchas ayudas. Cofie me ha gustado los minutos que ha jugado y nos vendrá bien. Creo que veremos un Sporting con mucho carácter y muy competitivo, pero sobretodo con mucha humildad. No se asciende en agosto, ni solo con el nombre.

- ¿Es el Sporting un favorito para el ascenso?

-Los favoritos son los tres que han descendido de Primera, pero esto es muy largo. No le tenemos miedo a ninguno, pero sí respeto. Las Palmas ha hecho un gran equipo con Rubén Castro, Cala o Vicente Gómez, pero lo que aprendí en Segunda con el Alcorcón es que hay que ser humildes e ir partido a partido.

- Le ofrecieron renovar. ¿Depende del ascenso?

-Bueno, no tiene por qué ser a final de temporada. Hemos hablado de ampliar el contrato, es cierto, pero fue todo muy rápido, así que no hemos concretado nada. En cuanto vayan pasando los meses, seguro que nos entendemos. Yo prefiero no esperar a final de temporada y creo que el club tampoco, pero vamos a darnos un tiempo porque ha sido todo muy apurado durante estas semanas.