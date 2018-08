El Sporting recibirá tres millones por Barba

Si Blackman anunció su llegada a Gijón con un paseo por San Lorenzo, el italiano Federico Barba se fue de Mareo sin hacer ruido. El futbolista cogió un avión rumbo a su país en la tarde del domingo. Esta mañana, el central ya se encuentra realizando exámenes médicos antes de firmar por tres temporadas con el Chievo Verona. El Sporting recibirá tres millones de euros por la operación.

El club rojiblanco dio luz verde a la operación y permitió al futbolista desplazarse hasta el país transalpino para firmar con su nuevo club. Que el futbolista iba a abandonar la disciplina rojiblanca no había dudas, pero de a dónde y a que precio si que las había, y muchas. En un primer momento parecía que el club que se iba a llevar a Federico Barba iba a ser el refundado Parma, pero los del Ennio Tardini no consiguieron reunir los tres millones de euros que pedía el Sporting por el traspaso del futbolista. Fue entonces cuando Barba propuso al club la posibilidad de perdonar incluso las mensualidades de este verano para rebajar las exigencias del consejo rojiblanco. Estos no cedieron y los representantes de Barba tuvieron que encontrar un nuevo comprador.

Los asesores del italiano encontraron en Verona un club interesado en el central, de 24 años. Hace un par de días que el futbolista se despidió de sus compañeros a los que hizo conocedores de sus intenciones. Hacía ya más de diez días que el italiano no se ejercita con normalidad y que tampoco participa en los partidos de pretmeporada, perdiéndose los choques de León, Chaves, Zamora y el último, anteayer, frente al filial.

La salida de Barba aceleró en el Sporting la busqueda de más centrales. Miguel Torrecilla, director deportivo, y Baraja convencieron la última semana a Babin para que siguiera dentro del proyecto rojiblanco y también llegó desde la liga belga el frances Mathieu Peybernes.

El Sporting sigue buscando un lateral zurdo (en los últimos encuentros Molinero fue el recambio de Canella) y también la incorporación de hombres de banda. El centro del campo se habría completado ya con la contratación de Isaac Cofie y la apuesta por Cristian Salvador, uno de los jugadores más destacados de la pretemporada. Lo que más urge son hombres de ataque.