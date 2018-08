Álvaro Jiménez: "Aportaré verticalidad, descaro y uno contra uno"

"Si conseguimos el objetivo de llevar este club a Primera no consideraría que he dado un paso atrás por pasar de jugar en Primera a Segunda". Álvaro Jiménez ha sido presentado esta mañana en Mareo como nuevo jugador. El futbolista, que puede jugar en banda izquierda y derecha, llega cedido por el Getafe, con una opción de compra para hacerse el Sporting con el 50% de su propiedad, perteneciente al cuadro del sur de Madrid, ya que su otra mitad de los derechos pertenece al Real Madrid.

Miguel Torrecilla ha resaltado que el, en teoría, último refuerzo del Sporting, aportará "verticalidad, descaro y uno contra uno". Además indicó que "es bueno en asistencias y aportará algunos goles".

El nuevo fichaje del Sporting, que ya se entrenó ayer junto a sus compañeros, dijo para definirse que "soy rápido, tengo visión de juego y me gusta asociarme", y además se apuntó para poder jugar este domingo ya ante el Nástic: "Si el mister quiere estoy disponible".

Además Álvaro Jiménez explicó que tras frustrarse su fichaje por el Málaga tardó muy poco tiempo en decidirse para venir por el Sporting: "Estaba casi hecho con el Málaga, pero se me dio la opción de venir aquí. La del Sporting es una afición que siempre me ha encantado, me dijeron que no iba a arrepentir, y puse rumbo hacia aquí y estoy muy contento".