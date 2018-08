Verticalidad y descaro

"Si conseguimos el objetivo de llevar este club a Primera no consideraría que he dado un paso atrás por pasar de jugar en Primera a Segunda". Álvaro Jiménez llega con ilusión al Sporting. Lo hace después de que su fichaje se precipitase en un muy pocas horas, tras no fructificar el acuerdo que tenía apalabrado con el Málaga por el límite salarial de los andaluces. Aunque venga de Primera, su intención es hacer un buen año con el Sporting, ascender, y relanzar también su carrera.

El futbolista cordobés, que puede jugar en banda izquierda y derecha, llega cedido por el Getafe, con una derecho de tanteo para el Sporting para hacerse con el 50% de su propiedad, perteneciente al cuadro del sur de Madrid, ya que la otra mitad de los derechos pertenece al Real Madrid.

Miguel Torrecilla resaltó durante su puesta de largo en Mareo que en teoría es el último refuerzo del Sporting y que aportará "verticalidad, descaro y uno contra uno". Además el director deportivo del club rojiblanco indicó que "es bueno en asistencias y aportará algunos goles".

Álvaro Jiménez, a sus 23 años, es el undécimo refuerzo de este curso para los rojiblancos, siempre incluyendo a Neftali, que tiene ficha para el filial, pero alternará entre el primer y segundo equipo. Criado en la cantera del Madrid recaló hace dos temporadas en el Getafe. Este verano estuvo a un paso de jugar en el Málaga, un rival directo del Sporting por el ascenso, pero el tope salarial de los andaluces les impidió cerrar su incorporación. "Estaba casi hecho con el Málaga, pero se me dio la opción de venir aquí. La del Sporting es una afición que siempre me ha encantado, me dijeron que no iba a arrepentir, y puse rumbo hacia aquí y estoy muy contento", reconoció Álvaro Jiménez.

El nuevo fichaje del Sporting, que ya se entrenó el miércoles por la tarde y ayer por la mañana junto a sus compañeros, comentó para definirse que "soy rápido, tengo visión de juego y me gusta asociarme", y además se apuntó para poder jugar este domingo ya ante el Nàstic: "Si el míster quiere estoy disponible".

Aunque ha vivido esta semana su puesta de largo corno rojiblanco, Álvaro Jiménez ya conocía Mareo. Al nuevo refuerzo rojiblanco le une desde hace años una gran amistad con Isma Cerro, y el pasado mes de junio acudió a ver el play-off a Segunda del filial del Sporting. "Me animó a que viniese y me encantaron las instalaciones. Isma Cerro es mi mejor amigo de la época del Madrid", indicó. "No he tenido la suerte aún de ir aún a El Molinón. Tengo muchas ganas", apuntó a renglón seguido.

La llegada de Álvaro Jiménez cierra la plantilla rojiblanca, aunque aún queda pendiente de si habrá alguna salida de última hora. El último fichaje rojiblanco es un extremo diestro, pero que puede jugar por ambas bandas. Ayer, en su primer entrenamiento, actuó más tiempo por la derecha que la izquierda. Sin embargo el jugador andaluz resaltó que lo que quiere es jugar. "Intentaré hacerlo lo mejor posible, no tengo ningún problema en jugar en ninguna de las dos bandas, tanto en salir por fuera o por dentro", comentó Álvaro Jiménez, que no es descartable que pueda debutar este domingo ante el Nàstic.