"Bombardino", el seguidor más fiel del Eurosporting

El Sporting comienza hoy a celebrar los 40 años de su debut en Europa. En aquella época viajar no era tan fácil pero hubo muchos aficionados que intentaron estar al lado de su equipo por complicado y lejos que fuera. Bernardino Bernardo fue, junto con el ex presidente el Real Grupo de Cultura Covadonga ya fallecido, Luis Ángel Varela, de los pocos que pueden presumir de haber visto al Sporting en Turín, Estambul, Eindhoven, Praga, Colonia y Lecce. "Teníamos que ir a Madrid o Barcelona, creo que alguna vez hicimos escala en París, no me acuerdo, hace muchos años, pero lo pasábamos muy bien". Era la época de otro Sporting, el que hoy se reunirá y el que según Bernardino "será difícil volver a ver". La afición de este gijonés de 86 años por el fútbol se remonta a su juventud. Cuando tenía 16 años jugó en el Ceares y en el Aboño, "allí hice mucha amistad con hombres que luego fueron importantes en el Sporting, de hecho, llegué a estar un año en la directiva, pero me fui porque no estaba de acuerdo con lo que pasaba". Y no miente Bernardino: formaba parte de la junta que fue denunciada por Coral Golf, pero a este veterano no le pidieron en ningún momento explicaciones "porque me negué a firmar todo aquello, me parecía un robo y el tiempo me dio la razón", sentencia desde su casa de El Llano. Bernardino Bernardo, "Bombardino", como lo llaman, por las broncas que le echa a la directiva en cada junta de accionistas, espera poder ver hoy "a muchos amigos de la juventud".

Esta tarde tendrá lugar en la Feria de Muestras el primer acto por los 40 años del debut del Sporting en Europa, que comenzará a las 19 horas. Mañana, a las 12.30,se llevará a cabo la presentación en la tribuna Este de El Molinón de un mural conmemorativo sde un Sporting que se antoja irrepetible.