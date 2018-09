El día que el Sporting se hizo grande

"A partir de ese año y ese partido subimos el nivel y nos situamos entre los tres primeros de España". Lo dice Enzo Ferrero, autor de los tres goles en el triunfo ante el Torino, en el que fue el debut del Sporting hace cuatro décadas en competición europea. "Fue una sensación súper agradable, teníamos mucha ilusión, para nosotros era algo impensable", añade Joaquín, el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Sporting (679 partidos).

Ayer el salón de actos del recinto ferial Luis Adaro de Gijón se vistió de gala, y la Mareona se emocionó recordando con 14 de los componentes de la plantilla de la temporada 1978-1979 el debut del conjunto rojiblanco en la Copa de la UEFA, con el partido que acabó con victoria por 3-0 ante el Torino en El Molinón. "Fue una época buena, pero la trayectoria del Sporting ha sido muy buena durante toda su historia, porque el Sporting siempre ha sido un equipo muy considerado dentro de España a todos los niveles", resalta Vicente Miera, el técnico de aquella plantilla que acabó la temporada subcampeona de Liga.

El 13 de septiembre de 1978 jugó ante el Torino con un once integrado por Castro; Ciriaco, Redondo, Rezza, Cundi; Joaquín, David, Uría; Morán, Quini y Ferrero. Un partido inmaculado que finalizó 3-0, con un tanto inicial de Ferrero de gol olímpico, y con un doblete de Morán. "Era algo que teníamos ensayado de más veces. Rezza hizo el amago de entrar a rematar, pero saqué más alto de lo normal y al portero se le pasó", destaca Ferrero sobre su tanto. "El Torino era el favorito y nosotros la cenicienta, ese 3-0 nos dio la seguridad de ir a jugar a Italia con garantías. Teníamos un equipo que sabía jugar al fútbol muy bien y que si tenía que meter pierna lo hacía".

Ferrero y Joaquín estuvieron ayer acompañados para rememorar la cita histórica del Sporting con Europa de Redondo, Cundi, Rezza, David, Doria, Abel, Claudio, Jiménez , González, Javi, Andrés y Pedro. No pudieron acudir a la cita Ciriaco, Morán, Uría, Maceda, Óscar Ferrero o Mesa. Y se dedicó un atronador minuto de aplausos a los fallecidos Castro, Quini, Urbano, José Manuel y Tati Valdés. Algunos como Doria viajaron desde Argentina a Gijón para revivir las sensaciones de aquella cita y volver a ver El Molinón. "En aquellos días y partidos no éramos conscientes de lo que estábamos consiguiendo", indica el lateral argentino, que se perdió el partido de ida ante el Torino por lesión. "Me alegro que haya venido mi familia para ver donde viví diez años muy felices de mi vida", subraya.

Aquel día, la ausencia de Doria hizo que Ciriaco fuese lateral y Redondo central. "La alineación fue una sorpresa, pero Miera era un fenómeno como entrenador. Para mí es un orgullo haber tenido la suerte de pertenecer a este equipo. Fuimos creciendo todos poco a poco y llegamos a ser un equipo muy grande", comenta el jugador turonés. También otro vecino de esta localidad mierense fue titular. "Agradezco a Miera que me subiese del filial y me diese la confianza de jugar diez partidos, que es algo que ahora no se hace con los jugadores de casa", señala David, que indica también que "en aquella plantilla no se notaba cuando había algún cambio; había mucho nivel".

El debut europeo del Sporting fue a lo grande, con un triunfo cómodo, pero no exento de sufrimiento. "Sufrimos bastante con los italianos en defensa, pero el gol de Enzo nos serenó un poco y acabamos siendo muy superiores, pero en la vuelta lo pasamos muy mal", señala Cundi. "Cuando acabó el partido estábamos pensando ya en el de vuelta y en que nos iba a esperar un partido durísimo", añade Abel.

Ricardo Rezza, que viajó desde Buenos Aires a la cita organizada por la Fundación Anselmo López y la comisión social del Sporting, desvela la clave del éxito de aquella plantilla: "La mentalidad que tenía el equipo era de no relajarse. Teníamos muchos jugadores peligrosos arriba, que ayudaban mucho al centro del campo. Los buenos equipos parten del orden y de no creerse superiores, y aquel equipo era así".

El Molinón vibró con más de 30.000 personas en la primera vez que el Sporting jugaba un partido de la UEFA. Aunque la afición rojiblanca era mucho más exigente que la de ahora, según recuerdan Jiménez y Claudio. "Nadie llevaba una camiseta o bufanda del Sporting, y no había tanta gente joven", comenta el defensa. "Ojalá el equipo de ahora alcance a los logros de antes, para estar a la altura de la afición que tiene en estos momentos".

En aquella plantilla, que sentó las bases de la época dorada del Sporting, había otros jugadores que tuvieron menos minutos, pero que también muestran su satisfacción de haber estado en la plantilla que se estrenó en Europa. "Llegué con 18 años a aquella plantilla. Con los centrocampistas que había era imposible jugar y tuve que esperar mi oportunidad. Pero recuerdo que éramos una gran familia", detalla Andrés. "Lo principal era que teníamos un gran entrenador, y que había un gran ambiente en el vestuario", reflexiona González. "La afición estaba eufórica y contentísima porque nadie esperaba ese resultado tan bueno", apunta Pedro. "El equipo siempre jugó muy bien al fútbol, lo vivía con ganas y entusiasmo desde el banquillo, y también con orgullo, pese a que deseaba estar jugando", subraya Javi.