Baraja: "Necesitamos a jugadores con las piernas frescas"

Hasta tres cambios podría realizar Baraja hoy ante el Numancia con respecto al último partido de Liga en La Coruña. El técnico rojiblanco, pese a defender la actuación del equipo en Riazor, no quedó del todo contento con el papel de los suyos. De ahí que medite hacer variaciones en el once inicial. Baraja quiere tener enchufada a la plantilla, y evitar contar con un once que se repita semana tras semana para dosificar a la plantilla. "Necesitamos jugadores con las piernas frescas, y sobre todo que entren al partido pensando y convencidos de lo que significa el encuentro", señaló el Pipo en la previa del partido de mañana ante los sorianos.

El Sporting se entrenó a puerta cerrada en Mareo. Baraja solo tendrá las bajas de Blackman, Isma Cerro y Dani Martín por lesión, además del sancionado con Cofie. El resto de futbolistas van citados y los descartes los realizará instantes antes del comienzo del partido. Algunos como André Geraldes ya han superado sus molestias, aunque Canella le podría arrebatar la titularidad. "Ha superado más o menos el golpe que tenía", reconoció Baraja, que no se mostró tan claro con la opción de que Cristian Salvador sea titular, pese a que completó sin problemas el entrenamiento. "Venimos de un esfuerzo en Coruña y después en Soria en la Copa. Los viajes, en los partidos entre semana, te condicionan la preparación del encuentro", señaló el técnico rojiblanco.

El Numancia buscará la revancha en El Molinón. Aunque Baraja es consciente de que el conjunto soriano cambiará su planteamiento, que podría aproximarse al del Extremadura y el Nàstic, más de esperar a una contra que de llevar la iniciativa. "Jugamos en casa, y nos está yendo bien. Los rivales vienen tomando precauciones a El Molinón y eso dificulta aún más nuestro juego", apuntó el Pipo.

Baraja señaló además que el triunfo en Copa ha ayudado a nivel psicológico tras la derrota en Riazor. "Siempre es importante volver a ganar, y más fuera de casa. El partido de Copa nos da confianza porque el equipo trabajó bien y conseguimos pasar de ronda". Aunque también pide concentración y centrar el objetivo: "Será un partido totalmente distinto a la Copa. Tenemos que estar centrados al máximo porque nos vamos a enfrentar a un gran rival. La Copa es bonita, pero nuestro objetivo prioritario es la Liga".